駐芬蘭大使林昶佐回鍋「閃靈」 音樂節嗨到脫衣炫肌

「閃靈」深受芬蘭樂迷熱情歡迎。文化總會提供



駐芬蘭大使林昶佐（Freddy）所屬的「閃靈」昨（11╱27）和「血肉果汁機」、「恆月三途」以及芬蘭樂團「Korpiklaani」、「Lost Society」登上在芬蘭首都赫爾辛基舉辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節（下稱 F:F:F音樂節），Freddy更在最後脫下上衣露出結實身材掀高潮。

許久未合體演出的「閃靈」因「F:F:F」音樂節重聚，團長Doris說：「以前唱片公司在芬蘭，對於這裡的回憶都是去開會和很冷的北歐街景，這次為了演出，久違的又拿起貝斯練習，有一種很奇妙的感覺。」

「血肉果汁機」主唱GIGO以招牌豬頭面具登場。文化總會提供

除演唱經典作品，「閃靈」更以英文版演繹〈烏牛欄大護法〉、〈暮沉武德殿〉，還邀小提琴手Olli Vänskä共演〈百萬遍〉、〈皇軍〉，重金屬節奏與弦樂聲響共同齊放展現台芬之間深厚情誼。

「F:F:F音樂節」是台灣與芬蘭首次以金屬樂作為文化外交的活動，記者會也邀DJ Sonia Calico播放融合台式樂風的限定組曲，料理職人索艾克則端出紅燒牛肉麵、鹹酥雞等經典小吃，注入滿滿台式精神，讓芬蘭朋友十分驚豔。

