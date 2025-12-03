即時中心／顏一軒報導

駐英國公使江雅綺近期偕同仁拜會甫從加拿大Halifax論壇返英的倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生教授，專精中國政治、香港和兩岸關係的曾教授強調台灣應吸取烏克蘭和香港的教訓，強化自我防衛，江公使邀請曾教授至鼎泰豐用餐，充分展現台灣軟實力的魅力，同時，曾銳生也肯定總統賴清德針對未來8年所提出之1.25兆元的國防特別預算。





駐英國台北代表處在臉書發文表示，曾銳生高度肯定賴總統近期召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案，並將提出規模新台幣1.25兆的追加國防預算。

除了軟實力，駐英國台北代表處指出，曾銳生也十分讚賞台灣的軟實力，不管是美食、陽光或是山海風景，都是吸引國際朋友到訪、更進一步認識台灣的重要因素；而科技經貿產業實力，更是台灣的強項；這些都是爭取國際支持的重要力量。

江雅綺邀請曾銳生共進餐點時，也詢問曾銳生偏好哪些菜色，曾教授笑稱台灣餐廳「每一道都很好」，充分展現台灣軟實力的魅力！







原文出處：快新聞／駐英公使江雅綺宴請曾銳生 學者大讚賴總統1.25兆國防預算

