駐荷代表處元旦升旗 超過百人無畏風雨參與

（中央社台北2日電）駐荷蘭代表處1日舉辦元旦升旗典禮，超過百名旅荷僑胞及留學生無畏攝氏5度低溫及風雨前往參與並高唱國歌，以台灣人的愛國熱情迎接2026年。

今年駐荷蘭代表處的升旗典禮，由4位駐處人員的子女擔任榮譽旗手，合力展開2公尺長的大面中華民國國旗，隨著莊嚴高雅的國旗歌緩緩拉升至桿頂，當青天白日滿地紅國旗飄揚在距離台灣9500公里外的荷蘭土地時，在場參與的僑胞感到無比的驕傲及感動。

駐荷蘭代表田中光致詞表示，寒冷天氣更顯台荷人民「風雨生信心」的堅毅韌性，即使面對挑戰仍勇往直前並創造斐然成就；台荷雙邊關係過去一年在政治及經貿方面均有相當好的成果，特別代表政府感謝僑界對政府的支持。

他提到，駐處去年除了辦理兩場行動領務，也與僑界共同舉辦台灣文化日、「造山者」播映、參與阿姆斯特丹同志大遊行及亞洲影展等多場活動，均成功展現台灣軟實力，讓台灣精神持續發光發熱。面對2026年，仍將一本初衷繼續勇往前進，祝福中華民國台灣國運昌隆，民主永存。

荷蘭僑務委員曾仲殷也表示，樂見許多僑界青年積極投入台灣人文精神的傳承，讓台灣文化在荷蘭的影響力持續提升；而於荷台商在促進雙邊貿易與科技交流方面亦扮演重要角色，同時展現台灣人民溫暖、友善且多元的特質；祝願中華民國台灣國運蒸蒸日上，台荷合作密切，友誼長存。

升旗典禮後駐處另舉辦元旦交流茶會及台灣民俗活動，現場備有豆漿、碗粿、肉圓及虱目魚羹等經典台式早餐，並由駐處人員及荷蘭台北學校老師帶來布袋戲操偶、剪紙及書法等文化活動，讓現場20多名小朋友一起互動參與，以濃濃的台灣味凝聚台灣鄉情，氣氛熱鬧溫馨。（編輯：陳承功）1150102