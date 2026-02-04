駐菲代表處刪AI圖道歉 方恩格再揪一事：沒說什麼嗎

我駐菲律賓代表處近日遭美籍國際政治觀察家、律師方恩格揭露，在社群平台X轉傳「基輔地鐵台灣女孩」AI生成圖片相關新聞，對此他們今（4）日刪文道歉。但方恩格再度質疑，自己昨天發文揭露此事時，駐菲代表處的貼文還沒移除，直到被媒體報導後才移除，此外，駐菲代表處在先前的貼文中，使用「正妹」形容圖片中的女子，他們「沒說什麼嗎」。

我駐菲律賓代表處今天在X發文表示，近日一張女孩攜帶貼有 「Taiwan IS NOT CHINA」標語行李箱在烏克蘭搭乘地鐵的照片，在社群媒體瘋傳，也經台灣媒體報導，卻引發假照片的質疑。駐菲代表處前援引《三立新聞網》報導，後查經該新聞網連繫「台灣事實查核中心」調查圖片真偽，證實該圖片為 AI 生成影像，並非真實照片，即立即移除相關社媒貼文。

「感謝國人對我們的關注，相信國人看到支持台灣的舉動也都很開心」，駐菲代表處除指出，該處一向鼓勵及分享支持台灣之舉，因而轉載我國媒體報導內容，當下未進一步查核，針對該照片查為AI生成感到遺憾，也深感抱歉，往後將更加留意查核訊息來源。也提醒，如今AI世代錯假訊息更加充斥，大家應更加小心，若有疑義，可連繫「台灣事實查核中心」調查真偽，多方查證。

而針對駐菲代表處的回應，方恩格今天下午再度在臉書發文質疑，首先，駐菲代表處有像貼文所述，立即移除相關社媒貼文嗎？「事實查核中心」在2日的貼文中指出，「基輔地鐵台灣女孩」的照片是AI生成，但自己昨天發文時，駐菲代表處的貼文還沒移除，直到被媒體報導後才移除。

方恩格也指出，駐菲代表處的貼文中提到「感謝國人對我們的關注」，但自己是外國人，也有關注此事。再來，駐菲代表處在先前的貼文中，使用「正妹」形容該名旅客，他們不為此說什麼嗎？

