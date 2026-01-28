駐關島前處長陳盈連 涉詐300萬房租補助遭約談

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連。呂志明攝



駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於擔任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，因涉嫌不當申領房租補助詐領10萬4427美元（約台幣300萬餘元），台北地檢署今(1/28)日指揮調查局，以貪污罪被告身分約談陳盈連時任辦事處前後任秘書盧啟章、黃嘉郁到案釐清案情，目前正由檢察官偵訊中。

駐關島台北經濟文化辦事處前秘書盧啟章。呂志明攝

陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，已有自購住宅，自2011年1月11日起依駐外人員房租補助費支給規定，只能請領基本數；不料，他卻自是日起至2016年8月31日止，多次持不實租約，向外交部申領超出基本數的房租補助費，合計溢領10萬4427.61美元。

廣告 廣告

駐關島台北經濟文化辦事處前秘書黃嘉郁。呂志明攝

不僅如此，陳盈連在擔任駐關島辦事處處長期間，未妥善履行財產與物品管理責任。監察院指出，該辦事處財產與非消耗物品的驗收、登記、標籤黏貼及盤點等業務分配不當，導致11件財產及79件非消耗物品下落不明，造成公有財產損失約2萬5485美元。

陳盈連遭人檢舉涉貪後，經監察院介入調查後認為陳盈連的行為已違反《公務員服務法》第1條及第6條，且符合《公務員懲戒法》第2條第1款所規定的執行職務之違法失職行為，情節嚴重，有必要進行懲戒，依法提案彈劾，全案將由懲戒法院進一步審理。

另一方面檢調接獲檢舉後也展開調查，認為陳盈連涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐取財物等罪，時任該辦事處的前後任2名秘書盧啟章、黃嘉郁疑為共謀，因此在今日將3人約談到案釐清案情。

更多太報報導

請假13個月請辭獲准 陳菊自願放棄薪水「已繳回國庫468萬」

海鯤號1/29下潛！ 台船官網「科普」藏彩蛋證實潛航測試在即

網傳「白銀存摺全攻略」 台銀急發聲明澄清