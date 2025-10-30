駐防73年 陸軍砲校告別台南永康遷往關廟

（中央社記者張榮祥台南30日電）駐守台南市永康區73年的陸軍砲兵學校（永康砲校）將正式遷駐關廟區，今天完成最後一趟搬遷作業，台南市長黃偉哲也到場歡送，且祝福部隊遷駐湯山營區一切順利，平安如意。

黃偉哲今天揮手送別永康砲校部隊，代表市民向官兵感謝部隊長年駐防地方。他指出，隨著都市發展和軍事訓練需求改變，永康砲校遷建關廟計畫逐步推動，且在總統賴清德擔任台南市長期間拍板定案，也為地方帶來更寬廣發展契機。

黃偉哲表示，永康砲校原址民國108年完成第1期開發區約14公頃，興建台南市立圖書館新總館和閱之森公園；第2期區段徵收開發總面積69.03公頃。未來全區開發後，台南將新增約20公頃綠地空間，其餘區域將規劃為機關用地與產業發展區，打造城市共榮發展格局。

黃偉哲說，永康砲校遷往關廟區後，永康區將多出綠地和公共空間，市府將儘速啟動整修與開發工程，預計118年完工，開放休憩活動，讓公共空間回歸民眾，共享城市發展成果。

市府新聞稿指出，陸軍砲兵學校進駐永康四分子營區，又在中山南路現址設校，83年起討論搬遷事宜，行政院100年核定「永康創意設計園區」用地申請與變更案，同年成立「關廟基地遷建與開發」專案小組，107年10月正式動土，新校區6年4個月後完工，砲校今年10月陸續遷出永康。

市府表示，永康砲校原址將啟動永康創意設計園區區段徵收開發工程，規劃「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」，導入智慧製造、科研創新與新創辦公等，結合綠軸公園、學校、公園綠地與道路系統，預定115年中旬動工，118年底完工。（編輯：李淑華）1141030