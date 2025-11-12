駐韓代表丘高偉投書 籲納入台灣共創永續未來

（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國經濟新聞今天刊出駐韓代表丘高偉投書，呼籲聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）納入台灣，共同面對當前挑戰，創造永續未來。

丘高偉在投書中指出，當前全球正面臨極端氣候、能源轉型與跨境安全威脅等多重挑戰。氣候變遷不僅影響生態與經濟，更動搖人類的安全與穩定，唯有在合作與信任的基礎上，世界各國才能共度難關。

今年11月，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（UNFCCC COP30）與INTERPOL大會相繼登場，恰如人類社會正同時面對「氣候」與「安全」的雙重挑戰。

台灣作為國際社會負責任的一員，雖非巴黎協定締約方，仍自願提出2035年國家溫室氣體減量目標（NDC 3.0），並完成第一份「兩年期透明報告」（BTR），展現具體減碳成果；台灣也推動碳費制度與綠色轉型，積極以行動為全球淨零努力作出貢獻。

同時，極端氣候與災害造成的移民與資源壓力，也正在改變國際安全的樣貌。台灣除了推動氣候行動，也期盼能重新參與國際刑警組織，與世界各國攜手打擊跨國犯罪，共同維護人類安全。

丘高偉說明，1984年國際刑警組織第53屆大會決議並未排除台灣參與空間，若台灣持續被排除在外，將削弱全球執法合作的完整性，對世界各國的安全造成實質損失。

第93屆國際刑警組織大會將於11月24日至27日在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）舉行，期盼國際社會支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，取得相關資訊共享與行動合作權限，方能不遺餘力與世界合作共同打擊跨境犯罪。

丘高偉表示，台灣願以具體行動貢獻全球，並與所有夥伴攜手，讓合作無國界，讓安全無空白，共同開創更永續與安全的未來。（編輯：田瑞華）1141112