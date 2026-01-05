駐韓美軍擴大軍事範圍？日媒：應對台灣情勢

▲駐韓美軍在牽制中國與北韓的角色上極為重要。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 駐韓美軍司令布朗森（Xavier T. Brunson）上週在首爾龍山區皇家公園會議中心談到中國威脅，認為「韓國不僅只是在應對朝鮮半島的威脅」，更是維持東北亞和平的重要支柱，這段話被解讀為應對中國和北韓的潛在威脅，並加大行動範圍。日本媒體指出，這是為了應對中國，並考量到台灣可能發生的突發狀況。

根據日經亞洲報導，駐韓美軍將把行動範圍擴展至朝鮮半島以外，以建立應對「台灣突發狀況」的整備體系。美國此舉不僅是為了強化對北韓的威懾，也是為了應對日益強硬的中國。

報導引述布朗森將軍的談話，並提到考量到台灣可能發生的突發狀況，駐韓美軍近期在其網站上發布了一張「顛倒」的東亞地圖。布朗森已下令內部使用該地圖，以便基於「戰略靈活性」來進行軍事行動。

▲駐韓美軍的內部戰略地圖，呈現南北180度倒轉，駐日、駐韓美軍結合台灣、菲律賓形成包圍中國的態勢。（圖／翻攝自SBS）

這張「東上圖」（East-Up Map）標示了首爾與平壤的距離，以及與周邊主要城市如北京、台北、馬尼拉和俄羅斯海參崴的距離。這展現了駐韓美軍在地理位置上更廣泛的戰略優勢。

基於美韓同盟，駐韓美軍的首要任務一直是威懾北韓。1953 年《韓戰停戰協定》簽署後，美國部署軍隊以保衛韓國。然而，隨著中國軍事擴張持續不減，美方正在重新評估其行動範圍。首爾方面則希望將「保衛朝鮮半島」作為駐韓美軍的主要目的，並擔心美國會將部隊調往第三國。

報導提到，美國之所以希望增加在朝鮮半島駐韓美軍的靈活性，是因為越來越擔心台灣突發狀況正成為現實的可能性。美國國防部在去年12月23日發布的年度《中國軍力報告》中指出，中國軍隊正在「穩步推進」建立相關態勢，使其有能力在 2027 年前入侵台灣。

目前約有28000名美軍駐紮在韓國，總部位於首爾以南約70公里的平澤市漢弗萊營（Camp Humphreys），大部分力量集中在此，是為了實現橫跨東北亞的機動性。駐韓美軍的烏山空軍基地和平澤港就在附近，便於在緊急情況下獲得軍事和物資支援。從地理上看，韓國不僅靠近北韓，也鄰近中國和台灣。

這裡也充當將部隊部署到亞洲其他地區的中繼基地，穿過黃海，平澤港對面就是中國青島，即中國航母「遼寧號」的母港。駐韓美軍駐紮在平澤的地緣政治意義極其重大。

此外，駐韓美軍於9月在韓國西部的群山空軍基地部署了MQ-9「死神」無人機。雖然該無人機過去曾用於演習，但這是首次在韓國進行永久部署。除了監視北韓動向外，該無人機也可用於監測黃海區域的中國動向。

布朗森在11月指出，韓國的地理位置賦予了韓國能夠影響多個競爭軸心的獨特能力，向北對抗北韓，向西對抗中國。他解釋，駐韓美軍可以利用韓國西海岸的海域，對中國人民解放軍北部戰區司令部發揮威懾作用。他在去年12月19日接受媒體採訪時強調，韓國對「印太地區的和平至關重要」。他表示希望看到韓國軍隊更積極地擴大活動範圍，並確保其有機會參與大規模演習。

對中國而言，第一島鏈是其近海的防禦線；對美國而言，則是防止中國進入太平洋的防線。一名美軍官員強調，韓國將成為第一島鏈上理想的「錨點」，能牽制中國船艦，防止其進入遠洋。

