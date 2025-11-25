駐韓美軍無人機MQ-9「死神」 韓西部海域墜毀

（中央社首爾25日綜合外電報導）駐韓美軍第7空軍的 MQ-9多用途無人機「死神」，於24日凌晨4時35分左右在韓國西部海域墜毀，第7空軍在今天通報，並沒有造成傷亡或其他損失，事故原因目前正在調查中。

根據韓聯社今天報導，駐韓美軍的無人機MQ-9在全羅北道群山市玉島面、末島附近海域執行任務途中墜落。

第7空軍公告表示，無人機在執行任務途中捲入事故，「報告顯示，沒有因此事故有受傷者或公共資產的損傷，目前正在調查原因中」。雖然第7空軍沒有公布機體是否墜落，但韓國軍方當局表示，無人機已墜落，打撈作業也正在進行中。

第7空軍曾於9月29日表示，由MQ-9組成的第431遠征偵察大隊在群山空軍基地成立。被稱為「天空的暗殺者」的MQ-9，是可執行多用途任務的中高空、長距離滯空無人航空器，用於緊急目標處理、情報、監視、偵察任務。

報導指出，雖然MQ-9之前曾因訓練目的到訪韓國過，但這樣常駐部屬部隊是第一次。（編譯：楊啟芳）1141125