駐韓美軍阿帕契大隊撤編 引發兵力縮減疑慮

〔國際新聞中心／綜合報導〕一支駐紮在南韓平澤美軍基地的美國陸軍航空大隊，已於去年12月撤編(deactivate)，即指特定部隊停止實際運用或解散。在川普政府推進調整駐韓美軍角色的背景下，此舉是否會導致駐韓美軍的淨減少，引發外界關注。

南韓「朝鮮日報」報導，美國國會研究處(CRS)本月1日發佈的報告顯示，駐紮在平澤美軍基地韓福瑞斯營(Camp Humphreys)的5-17空中騎兵大隊(5-17 ACS)，於2025年12月15日撤編。據悉，成立於2022年的5-17空中騎兵大隊成員約500人，負責運用AH-64E阿帕契攻擊直升機、RQ-7B影子無人機等。此番撤編是否意味著立即終止作戰，撤離相關部隊兵力與裝備等，目前仍不得而知。

此外，在5-17空中騎兵大隊撤編次日，駐韓福瑞營的第2師團戰鬥航空旅(CAB)醫療後送部隊(MEDEVAC)也進行「重組」(restructured)。

報導指出，川普政府戰爭部(國防部)正在推進陸軍航空戰力的結構改革，此番措施乃戰爭部長赫格塞斯指示的「陸軍轉型倡議」(ATI)一環，並非僅針對駐韓美軍，德州胡德堡(Fort Hood)等美國本土5座基地的空中騎兵大隊也悉數撤編。

南韓政府正密切關注此次非活性化措施，是否意味著駐韓美軍兵力的淨減少。韓美兩國目前正就重新調整駐韓美軍的角色與責任、南韓政府擴大國防開支等進行「同盟現代化」協商，當前約2萬8500名的駐韓美軍規模被指有可能削減。

CRS報告也援引「觀察家」言論明確指出，撤編1個空中騎兵大隊即為「戰鬥力的減少」(combat power reduction)。

對此，南韓國防部僅表示，韓美在維持關於駐韓美軍戰力運用的緊密協商及合作體系的同時，確保穩固的聯合防衛態勢。

2025年4月30日，赫格塞斯指示的ATI規定，對陸軍的兵力結構、部隊編制、指揮體系、整體航空戰力等進行大刀闊斧的重組，尤其在航空戰力方面，計畫對現有的有人直升機和空中騎兵大隊等進行縮編，由無人機等無人體系(UAS)取而代之。

