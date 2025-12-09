駐韓美軍、美國留學生等共計160多人 料下週對酷澎提集體訴訟

美國留學生與駐韓美軍，將對酷澎提出集體訴訟。圖為南韓酷澎的貨車。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/9）報導，南韓酷澎爆出大規模個資外洩事件，駐韓美軍、美國留學生等共計160多人，最快將於下週向美國法院，針對酷澎位於美國的總公司，提出集體訴訟，追究酷澎的資安管理問題，不過，有評論指出，美國法院是否能查明南韓境內的事件，令人懷疑。

據「TV朝鮮」報導，南韓酷澎爆出3370萬筆用戶個資外洩，不僅在南韓境內遭到調查，最新消息指出，包括在南韓留學的美國學生、駐韓美軍及其家屬，共計160多人，最快將於下週，對酷澎提出集體訴訟。

負責此案的律師事務所「大倫」表示：「因為是向美國法院提出訴訟，將盡可能集結美國的受害者。」

報導指出，這起訴訟將針對酷澎位於美國的總公司，追究其安全系統管理、事後應對措施不足等問題，有望透過美國法院，取得公司董事會的會議紀錄，以及資安投資的決策紀錄。

律師事務所「大倫」強調，如果能獲取內部決策資料，這些文件也能作為證據，用於將來在南韓進行的訴訟。

不過，有評論認為，這類訴訟可能要耗時3年以上，而且位於美國的法院，是否能查明南韓境內爆發的事件，令人懷疑，後續如何發展，仍須觀察美國法庭上的攻防。

