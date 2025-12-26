駐韓美軍「鋼雨」演訓 M270A2首度實彈射擊

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」25日報導，駐韓美軍本月初舉行代號「鋼雨」（Steel Rain）演訓，首度投入最新版「多管火箭發射系統」（MLRS）M270A2進行實彈射擊，展現先進精確打擊火力。

驗證戰技與新裝備效能

報導指出，駐韓美軍在距兩韓邊境僅20餘公里的凱西營（Camp Casey），進行M270A2首次實彈射擊演訓；美陸軍第210野戰砲兵旅、第38野戰砲兵團第1營C連，也成為首支在南韓射擊M270A2的部隊，藉此驗證官兵戰技與新裝備效能。

越野性能優異 火力提升

M270A2為MLRS系列最新改良版本，主要升級了「通用火控系統」（CFCS），提升火力打擊效能，並能整合「精確打擊飛彈」（PrSM）等新銳武器；其他升級還包含動力系統、座艙系統與裝甲等。

儘管履帶構型的M270車系，機動性不如輪型M142「海馬士」多管火箭系統，但M270擁有更優異的越野性能，並能攜帶2組標準彈箱，火力較M142提升1倍。

美陸軍表示，第38野戰砲兵團第1營C連官兵接裝M270A2後，積極訓練、獲得操作認證。在「鋼雨」約5個小時的演訓期間，官兵檢驗9個車組按流程模擬透過無線電通聯、向友軍提供火力支援或打擊敵方目標等戰技，證明足以勝任戰備任務。

駐韓美軍首度在南韓操作M270A2進行實彈射擊，展現嚇阻戰力。（取自DVIDS網站）

M270A2具精確打擊效能，可向潛在威脅傳達明確嚇阻訊號。（取自DVIDS網站）

「鋼雨」參演官兵成為首支在南韓射擊M270A2的部隊。（取自DVIDS網站）