駐韓美軍MQ-9死神無人機墜海 9月才剛成立遠征偵察隊

2024年11月1日，美軍一架MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人機，在南韓與韓軍的聯合實彈演習中，發射GBU-38聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。美聯社



駐韓美軍今天（11/25）通報，一架隸屬第七航空隊的MQ-9「死神」無人機，昨凌晨在全羅北道群山市玉島面末島近海執行任務時墜毀。

韓聯社報導，駐韓美軍第七航空隊稱，這架MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）昨天淩晨4時35分，在執行任務過程中發生事故，未造成平民傷亡或財產損失，具體原因正在調查中。

2020年7月1日，停在愛沙尼亞一空軍基地的美國空軍MQ-9「死神」無人機。路透社

美軍聲明中未提及「墜落」，不過南韓軍方透露無人機已墜毀，相關海域搜尋及打撈工作同步展開。

駐韓美軍9月宣佈，在群山（Gunsan）美軍空軍基地，成立MQ-9無人機組成的第431遠征偵察中隊，由史雷特（Douglas J. Slater）中校任指揮官。美軍之前都以輪調方式在朝鮮半島部署MQ-9，此為MQ-9首度在此常態化部署。

MQ-9A型「死神無人機」（MQ-9A Reaper）資料照片。路透社

MQ-9是美軍現役主力長航時無人機之一，具備遠程飛行能力，能執行打擊、情蒐、監視和偵察等多種任務，於南韓部署可對北韓進行偵察，並監控中國在黃海的活動。

9月第431遠征偵察中隊成立時，第七航空隊表示MQ-9將支援駐韓美軍在印太的情報、監控與偵察任務，強化雙方因應各類威脅與突發狀況的聯合作戰能力。

