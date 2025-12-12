駐馬紹爾大使形象照帥到像AI！網暴動：外交官顏值天花板

行政院日前核定外交部駐外人事異動，由外交部國際組織司參事徐蔚民出任駐馬紹爾群島特命全權大使。駐馬紹爾大使館近日在官方臉書公開其形象照後，因照片外型斯文俊秀、氣質出眾，竟意外在Threads掀起熱議，網友大讚外交部的派任是用了「美男計」、「不能只有我看到。」

駐馬紹爾大使館於臉書以「歡迎新任大使徐蔚民」為題發布新形象照片，引發網友立即湧入留言。許多網友驚呼：「帥到以為是AI照片！」、「這麼帥不犯法嗎？」、「以為在看偶像劇的大明星。」也有人讚賞徐蔚民的眼神相當深邃「太殺了吧！」，五官具有混血特質，簡直是「馬紹爾外交官顏值天花板。」

但也有網友透露，該形象照為徐大使年輕時所拍攝，近日就職典禮上的他，已是中年模樣，與年輕時略有不同，多了更多沉穩、磨練後的氣質。

根據公開資料，徐蔚民畢業於國立政治大學政治系，1997年進入外交部服務。他與馬紹爾的外交緣分源遠流長，自1998年協助辦理台灣與馬紹爾建交記者會，2008至2011年首次被派駐馬紹爾群島；2017年蔡英文訪問當地時，他也再次受徵召支援。

本月1日，徐蔚民已向馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。他表示，自己近30年的外交生涯中，始終與馬紹爾保持深厚連結，未來將致力於深化台、馬雙邊關係。

徐蔚民曾任駐瑞典、駐拉脫維亞及駐泰國等多個重要外交職務。其在泰國擔任副代表期間正逢新冠疫情爆發，代表我方捐贈製氧機給泰國公共衛生部，並見證台商在當地設立口罩工廠，提升產能至日產300萬片，獲外界肯定。

