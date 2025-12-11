駐馬紹爾新任大使 形象照竟讓網友暴動了

新任特命全權大使徐蔚民的官方形象照曝光後，立即在網路上引起熱烈討論。（圖／翻攝自中華民國（臺灣）駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands 臉書粉專）





中華民國（臺灣）駐馬紹爾群島共和國大使館，近日在官方臉書公布了新任特命全權大使徐蔚民的官方形象照。照片曝光後，立即在網路上引起熱烈討論，不少網友驚呼：「帥到以為是AI合成！」

徐蔚民的大使任命並非偶然，他在外交領域擁有豐富的經驗與長期資歷。早年進入外交部新聞文化司擔任薦任科員時，第一個任務就是協助辦理1998年台灣與馬紹爾群島建交的記者會，由此與馬紹爾群島結下了深厚的外交緣分。之後，徐蔚民曾任駐瑞典臺北代表團一等秘書兼副參事、駐泰國臺北經濟文化辦事處參事銜副代表，累積多年國際工作經驗。

2008至2011年間，徐蔚民首次被派駐馬紹爾群島，期間熟悉當地政經情況及外交運作。今年，他再度奉派至馬紹爾群島，正式出任駐馬紹爾群島特命全權大使。據悉，徐蔚民於當地時間12月1日上午，向馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。在會面中，徐蔚民特別向海妮總統提到，自己近30年的外交生涯中，與馬紹爾群島一直保持著深厚的緣分，也表達了對未來深化台馬關係的期待。

有趣的是，中華民國（臺灣）駐馬紹爾群島共和國大使館官方臉書於8日公開徐蔚民的形象照後，立即引來網友廣泛討論與讚賞，不少人留言稱讚：「太帥了啦... My God」、「帥到我以為是AI照片」、「差一點認不出來，大使超帥的」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」、「好像大明星！」、「大使怎麼這麼帥！」甚至有網友留言歡迎他「回到家擔任台灣駐馬紹爾群島大使」，祝福他在新任務中一切順利。看來，徐蔚民接任大使後，不僅肩負外交使命，也成了網友們熱議的焦點。

