即時中心／林韋慈報導

行政院日前核定異動，馬紹爾共和國原任大使夏季昌於2022年9月到任，任期屆滿後調回外交部辦事，由外交部國際組織司參事徐蔚民接任駐地大使。12月8日公布新任大使徐蔚民的官方形象照片，對外宣布外交駐外人事異動，照片一出，引起網路熱議，甚至有網友表示「帥到以為是AI生成的！」。







據了解，徐蔚民外交資歷深厚，曾任駐泰國副代表，任內正逢新冠疫情，於2022年代表我方捐贈200台製氧機給泰國公共衛生部，並見證台灣企業與泰國「Yamato智慧工業園區」簽署土地購置MOU，成功讓台灣口罩日產量在泰國達到300萬片。此外，他也曾派駐拉脫維亞與瑞典，並擔任外交部NGO國際事務會副參事等要職。



比起過往的外交履歷，更引發網友暴動的，是大使館貼出的徐蔚民官方照片。不少網友驚呼「帥到以為是AI！」、「差一點認不出來，大使超帥的」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」，甚至有人直說是「明星臉」。



不過隨後有網友貼出徐蔚民近期照片，證實官方形象照為年輕時拍攝，但有不少網友大讚「老了還是帥」、「感謝分享」。新任大使出場隨即引起熱議，可望成為接下來外交圈中的焦點新面孔。

原文出處：快新聞／駐馬紹爾新大使上任！網讚官方照像明星「帥到以為是AI」

