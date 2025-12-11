駐馬紹爾新大使「形象照」掀討論 網讚以為AI生成

台北市 / 綜合報導

我國駐馬紹爾群島共和國大使館，最近公布新任大使徐蔚民的照片，宣布駐外人事異動，但照片一公布，在網路上掀起討論。因為照片的主角，不只有深邃的雙眼皮、高挺的鼻子還有酒窩，立體的五官讓許多網友驚呼是很像明星，但也有人好奇是不是AI生成的照片？大多數的民眾表示，外表代表形象很重要，但專業更重要。其實徐蔚民外交生涯將近30年，第一個任務就是27年前的台馬建交記者會，有這個特殊緣分，也期許雙方有更多合作、加深情誼。

廣告 廣告

深邃的雙眼皮雙眼炯炯有神，高挺的鼻子讓五官更加立體，一抹淺淺的微笑親切的酒窩，讓人看了印象深刻多瞧一眼，他是台灣駐馬紹爾群島，新任大使徐蔚民，到任後，官方臉書除了台馬情誼之外，大使的長相和照片也掀起討論，民眾說：「成熟穩重的臉，感覺感覺事業有成，外表都是其次，我覺得最重要的是他的內涵，如果以他原本這樣子去拍形象照應該OK，不用到那麼，調整那麼浮誇，就是那個線條，看起來有點AI的感覺。」

民眾看照片稱讚和建議都有，官方臉書也湧入留言，許多人都以為是AI生成而成的照片，直言長相跟實力兼具是否犯規，也有人拿照片比一比，外交部官網照片皮膚光滑，眉毛和唇色帶有些微妝感，雙眼的瞳色跟大使瓶常似乎不一樣，官方臉書上新到任被拍到，素顏戴無框眼鏡，民眾大多表示，對比來看形象照年輕不少。

除了外表，徐蔚民學經歷也成為矚目焦點，不管是受邀致詞還是參加國際研討會，都展現專業侃侃而談，他曾經擔任駐泰國副代表，駐拉脫維亞/瑞典代表處參事，外交部國際組織司科長，外交生涯將近卅年，和馬紹爾群島有特殊緣分，台馬建交記者會，1998年台馬建交記者會，是徐蔚民外交生涯中第一個任務，他不只是以一個老朋友的身分回來，感覺更像是馬紹爾群島，大家庭的一份子遠遊歸來，期許深化雙方互利共榮，新官上任就讓外界關注台馬友誼。

原始連結







更多華視新聞報導

美國與伊朗緊張升溫 傳美撤減駐伊拉克大使館人員

PIF未邀台灣出席 林佳龍：中國施壓是麻煩製造者

澳洲關閉駐伊朗大使館 瑞士.紐西蘭也撤離官員

