駐馬紹爾新大使「形象照」掀討論 網讚以為AI生成
台北市 / 綜合報導
我國駐馬紹爾群島共和國大使館，最近公布新任大使徐蔚民的照片，宣布駐外人事異動，但照片一公布，在網路上掀起討論。因為照片的主角，不只有深邃的雙眼皮、高挺的鼻子還有酒窩，立體的五官讓許多網友驚呼是很像明星，但也有人好奇是不是AI生成的照片？大多數的民眾表示，外表代表形象很重要，但專業更重要。其實徐蔚民外交生涯將近30年，第一個任務就是27年前的台馬建交記者會，有這個特殊緣分，也期許雙方有更多合作、加深情誼。
深邃的雙眼皮雙眼炯炯有神，高挺的鼻子讓五官更加立體，一抹淺淺的微笑親切的酒窩，讓人看了印象深刻多瞧一眼，他是台灣駐馬紹爾群島，新任大使徐蔚民，到任後，官方臉書除了台馬情誼之外，大使的長相和照片也掀起討論，民眾說：「成熟穩重的臉，感覺感覺事業有成，外表都是其次，我覺得最重要的是他的內涵，如果以他原本這樣子去拍形象照應該OK，不用到那麼，調整那麼浮誇，就是那個線條，看起來有點AI的感覺。」
民眾看照片稱讚和建議都有，官方臉書也湧入留言，許多人都以為是AI生成而成的照片，直言長相跟實力兼具是否犯規，也有人拿照片比一比，外交部官網照片皮膚光滑，眉毛和唇色帶有些微妝感，雙眼的瞳色跟大使瓶常似乎不一樣，官方臉書上新到任被拍到，素顏戴無框眼鏡，民眾大多表示，對比來看形象照年輕不少。
除了外表，徐蔚民學經歷也成為矚目焦點，不管是受邀致詞還是參加國際研討會，都展現專業侃侃而談，他曾經擔任駐泰國副代表，駐拉脫維亞/瑞典代表處參事，外交部國際組織司科長，外交生涯將近卅年，和馬紹爾群島有特殊緣分，台馬建交記者會，1998年台馬建交記者會，是徐蔚民外交生涯中第一個任務，他不只是以一個老朋友的身分回來，感覺更像是馬紹爾群島，大家庭的一份子遠遊歸來，期許深化雙方互利共榮，新官上任就讓外界關注台馬友誼。
更多華視新聞報導
美國與伊朗緊張升溫 傳美撤減駐伊拉克大使館人員
PIF未邀台灣出席 林佳龍：中國施壓是麻煩製造者
澳洲關閉駐伊朗大使館 瑞士.紐西蘭也撤離官員
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 117
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 19
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 19
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 88
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 2
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 18
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 40
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 20
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前 ・ 1
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 199
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 67
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
早餐吃饅頭、包子胖又傷血糖？營養師曝「先吃這個」差很多 這1時段吃最剛好
有許多是要控制血糖或是體重控制的族群，時常會問營養師：「早餐我可不可以吃饅頭、包子？」營養師林俐岑說，這其實是一個很好的問題，當然可以吃，但怎麼吃就非常重要，可以從「吃的方式」和「搭配的內容」兩方面做調整，並分享幾個小技巧。 1、選擇種類與份量．優先挑全麥、雜糧饅頭：含較多纖維，消化速度慢，血糖上升較緩和。．控制份量：外面市售一顆山東大饅頭一顆白饅頭，醣量約等同 1 碗飯（4份主食），建議半顆為宜，並搭配其他食材。 2、吃的順序．先吃蔬菜、蛋白質，再吃澱粉：先讓纖維與蛋白質打底，能延緩澱粉消化吸收，降低血糖波動。．慢慢咀嚼：細嚼慢嚥可延長消化時間，避免血糖快速升高。 3、食材搭配．搭配蛋白質食物：如水煮蛋（茶葉蛋）、無糖豆漿、豆干、毛豆雞肉，能增加飽足感並延緩血糖上升。．搭配蔬菜或沙拉：膳食纖維能有效延緩血糖上升，避免單吃澱粉食物。．搭配健康油脂：如苦茶油、橄欖油或無調味堅果，可幫助穩定血糖。 4、避免常見地雷．少喝含糖飲料或甜豆漿：饅頭、包子本身就是澱粉，再加含糖飲料，血糖負擔大，所以記得不選米漿、含糖奶茶等．避免油煎包子類：油炸不但增加熱量，還會造成血糖與血脂的雙重負擔。 5、實用常春月刊 ・ 12 小時前 ・ 1
蕭敬騰加盟鑽石舞台之夜演出！ 胡瓜鬆口：他們對台灣感情很濃厚
「鑽石舞台之夜」由胡瓜發起領軍，帶著康康、歐漢聲一起主持，宣布明年春天榮耀回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，這次成功邀請余天、黃西田兩位出道60年的前輩現身，蕭敬騰則將擔任周日的演出卡司，胡瓜表示：「鋪哏了鋪了半年！老蕭上次來《下面一位》我跟他聊，他們（指蕭敬騰跟老婆Summer）對台灣感情很濃厚，能夠請到蕭敬騰來真的非常謝謝他」，也透露蕭敬騰不收演出費，要胡瓜他們幫忙捐出去。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 21