駐馬紹爾「最帥大使」耶誕遊行現蹤 秀國旗見「我愛台灣」又驚又暖

台灣駐馬紹爾群島大使徐蔚民參加耶誕遊行。（翻攝台灣駐馬紹爾群島大使館臉書）

台灣駐馬紹爾群島新任大使徐蔚民，俊美的外型被網友狂讚「帥到像AI」，最近在臉書分享帶領台灣農技團成員參加當地耶誕遊行，除了分發糖果與餅乾，還將技術團栽種的水果送給當地孩子；徐蔚民貼出戴墨鏡的照片，臉上的國旗非常顯眼，還秀出民眾「我愛台灣」的牌子，讓他感動寫下「瞬間感受到滿滿的友誼與支持」。

徐蔚民甫上任就被關注成為「最帥大使」，駐馬紹爾群島使館臉書粉專今天（16日）分享，徐蔚民率領大使館、技術團同仁與志工們參加耶誕遊行，農技團還準備栽種的新鮮蔬菜與番茄，希望民眾歡樂、健康，遊行過程還驚喜地看到有民眾高舉「我愛台灣」的牌子，讓所有人又驚又暖，感性寫下「孩子們燦爛的笑容，加上這份溫暖的驚喜，就是我們最美好的耶誕回憶」。

廣告 廣告

當地民眾高舉「我愛台灣」牌子，讓使館人員又驚又暖。（翻攝台灣駐馬紹爾群島大使館臉書）

徐蔚民政治大學政治系畢業，在外交部的經歷包含國際組織司參事回部辦事、駐泰國代表處參事、駐拉脫維亞代表處參事、駐拉脫維亞代表處副參事、非政府組織國際事務會副參事回部辦事、駐瑞典代表處副參事、駐瑞典代表處一等秘書、駐馬紹爾群島共和國大使館一等秘書、國際組織司科長等。

當地民眾高舉「我愛台灣」牌子，讓使館人員又驚又暖。（翻攝台灣駐馬紹爾群島大使館臉書）

我國在1998年11月與位於大洋洲的馬紹爾群島建交，馬紹爾群島土地面積只有181平方公里，人口不到7萬人，分散定居在由1156個島嶼組成的34個珊瑚環礁上。馬紹爾群島是一個總統制共和國，採用美元作為貨幣，兩種官方語言是馬紹爾語和英語。





更多《鏡新聞》報導

拒當馬維拉！馬英九年改爭議被cue AI圖諷賴清德：我還要救援幾次

爸爸50歲退休已領逾3000萬 昆蟲達人諷年金爭議：謝謝藍白

鄭麗文嗆玩火被美國「關切」 國民黨認了：支持合理增加國防預算