駐鳳凰城辦事處2026開設？ 外交部：適時說明規劃

即時中心／高睿鴻報導歷經多個月辛苦談判，台美關稅協議昨（16）日終於出爐，讓國內許多產業鬆了一口氣，內容也充滿亮點；例如稅率，由一開始美方「開價」的32%，腰斬至比照日本及韓國的15%，不僅如此，半導體、半導體衍生品、汽車零組件或木材家具等多項關鍵產品，也獲得「232關稅最優惠待遇」。豈料，眼見台美達成協議、台灣還獲得15%稅率，身背47%稅率的中國相當不滿、憤怒開嗆；對此，我國外交部也強硬回擊了。

