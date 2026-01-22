駐鳳凰城辦事處2026開設？林佳龍證實交涉中：希望今年內能正式設處

繼中華航空開通直航美國亞利桑那州鳳凰城航線，星宇航空也正式啟航直飛鳳凰城航線，外交部長林佳龍今（22）日接受媒體專訪時透露，台灣正跟美國交涉，要在鳳凰城設置辦事處，此規劃基本上符合台美雙邊利益，因此外交部目前正在進行相關行政程序，希望能在今年內正式設處。



鳳凰城為台積電投資美國重要據點之一，鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）上周訪問台灣，林佳龍於外交部親自款宴，蓋蕾歌後於15日晚間搭乘星宇航空首航鳳凰城班機返程。林佳龍今日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時提到，台積電在鳳凰城的僑胞約300人，再加上很多半導體供應鏈廠商現在都「揪團」要去當地投資，航空公司一向最為敏感，哪裡有商機就往哪裡飛。



我國目前在台灣設有12個館處，林佳龍指出，隨著越來越多國人前往鳳凰城，外交部也正在跟美國交涉，要在當地設點甚至發展成辦事處，「我們就朝這個方向正在規劃。」我國在鳳凰城增設辦事處，其實也符合雙邊利益，因此我方正在跟美國談，將相關行政程序走完，「我們就是希望在今年內能夠正式的設處。」而在正式設處前，外交部也在當地設點，派專人提供一站式服務。



另一方面，林佳龍2025年5月曾率團訪問德州，並拜會休士頓市長惠特邁（John Whitmire），會中曾談及台灣有意運用中油在休士頓既有土地，推動興建「Taiwan Tower」。林佳龍今日也說，除了鳳凰城，德州是另一個重點，包括休士頓、達拉斯、奧斯汀三角，「台灣投資美國是雙向的，所以我們必須在那邊設點或辦事處，或所謂的Taiwan Tower」。



