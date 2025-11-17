駕休旅車上班途中疑恍神 猛撞台大社科院外分隔島翻覆

〔記者陸運鋒／新北報導〕吳姓男子今天早上6時許駕駛休旅車，行經台大社會科學院外時，疑因恍神不慎自撞分隔島及路樹後翻覆，警消獲報趕抵，發現吳男全身有多處擦挫傷，隨即將其送往醫院救治，幸無生命危險，事故原因仍有待釐清。

大安警分局調查，60歲吳男駕駛自小客車從北投住家出發，前往新北深坑上班途中，當時沿辛亥二段快車道往三段方向行駛，但疑因恍神左側車身擦撞分隔島及路樹後，導致休旅車側翻在車道上，路過民眾見狀紛紛報案。

廣告 廣告

據指出，警消到場時，吳男已經自行爬出車外，但全身有多處輕微撕裂、擦挫傷，救護人員將其包紮後，送往國泰醫院治療；吳男酒測值為0毫克，因受到驚嚇，對車禍過程記不太清楚，原因仍有待進一步調查。

警方呼籲，駕駛人應保持專注，隨時注意周遭路況，以避免事故發生。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新店2死車禍34歲男到院還能先拿午餐 父不解兒壯得像牛卻驟逝

詭！機車碰撞單車 34歲男自行就醫竟不治、86歲老翁昏迷送醫也亡

夜驚魂！高雄7旬翁下橋違規右轉殃及8機車 釀1死8傷

網PO小一女童遭虐 鍾東錦嘆：毀了可能輔導走出困境的六口之家

