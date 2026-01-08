駕照剛拿到半年！北車旁轎車暴衝事故 22歲女肇事原因曝光

記者楊忠翰／台北報導

北市許女開車駛出停車場時，因油門踩太大力，導致車輛暴衝撞上對面商家門柱。（圖／翻攝畫面）

台北市中正區驚傳暴衝事故，7日傍晚5時53分，1名22歲李姓女子，開車從大亞百貨地下停車場駛入許昌街時，因油門踩得太大力，導致車輛直接撞上對面商家門柱，許姓機車女騎士（47歲）來不及閃避，追撞左側車身後倒地，所幸僅有手腳擦挫傷，因此許女拒絕送醫，警方則依車禍流程處理後續。

中正一分局表示，昨天傍晚5時53分，勤務中心接獲報案，指出許昌街發生自撞事故，警員到場後發現，1部轎車從大亞百貨停車場駛出道路，因不明原因突然暴衝，先與1輛機車發生碰撞，再撞上路旁停車格的5輛機車，造成行駛中的許姓機車女騎士四肢擦挫傷，但她自稱無大礙拒絕送醫。

根據監視器畫面顯示，李女駕駛白色轎車駛出停車場，車速卻快到宛如子彈，直接撞上對面商家門柱，連柱子上面的看板都被撞歪，停車格的機車也被掃倒，此時1輛機車煞車不及追撞倒地，另部轎車則及時煞停，因此並未釀成更嚴重的事故。

李女供稱，當時她很緊張，油門踩得太大力，才會直接撞上商家門柱；警方調查，李女並未酒駕，駕照剛拿到半年，可能是經驗不足才肇事；中正第一分局呼籲，用路人駛入平面道路時，應隨時注意道路狀況，藉以確保交通安全。

