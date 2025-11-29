駕照新制上路！70歲起換照＋免費課程 75歲長者每3年換照一次

為了推動高齡換照政策，公路局於114年11月29日（星期六）舉辦了一系列快閃宣導活動，特別邀請知名代言人沈文程參與，從台中、南投一路到嘉義，完成三場別開生面的宣導活動。這次活動選擇在「台中大坑登山步道」、「南投竹山紫南宮」及「嘉義公園」等地進行，透過貼近長者生活的場域與輕鬆互動的方式，向全國民眾傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」的重要理念，現場吸引了大批長輩駐足，反應熱烈，表示認同且支持。

▲ 沈文程於11月29日南投竹山紫南宮快閃宣導高齡換照新制。（圖／公路局）

在這三場快閃活動中，沈文程以其一貫的溫暖和幽默風格與長輩們互動。他強調，換照並不是一種負擔，而是一種保障，不是對長者的限制，而是對他們的守護。他還表示，自己將於明年5月1日親自去換發駕照，以實際行動支持高齡換照政策。

公路局指出，根據新政策，駕駛人年滿70歲時需辦理換照，通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；而75歲以上的長者則需每3年換照一次。這項制度以「分級關懷、協助安全駕駛」為核心，旨在協助長者在健康與交通安全之間取得更好的平衡。

▲ 沈文程全台三地快閃開講高齡換照，現場長輩紛表贊同反應熱烈。（圖／公路局）

公路局進一步表示，這三場活動是根據各場域的特性量身設計的。在台中大坑登山步道，活動接觸了許多愛運動、重視健康的長者；在紫南宮，則向香客及外地遊客廣泛傳達高齡換照資訊；而在嘉義公園，則與公園周邊散步、運動的銀髮族面對面互動。這樣的安排旨在讓宣導深入多元族群，跨地域接觸全台長輩。

公路局也再次提醒，明（115）年5月起，年滿70歲以上的長者請依監理所（站）寄發的通知辦理換照，無須提前到監理所申請，以免舟車勞頓。這項政策的推行，不僅是為了保障長者的行車安全，也是為了讓他們在駕駛過程中更加安心。

