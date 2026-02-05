駕照新規將上路！長者「提早開」白內障 釀醫病緊張
高齡者換照新制5月即將上路，換照年齡從75歲，下修至70歲，為了符合體檢規定，近期各醫療院所眼科門診出現不少69歲、70歲的輕度白內障患者，為了續領駕照，提前接受白內障手術。三總眼科主任呂大文表示，預估新制上路後，至少增加近一成五的手術量。
醫憂遭核刪 提自費 病人反彈
然而健保署曾書面規定，視力需低於0.4，才會給付白內障手術，健保署雖在2022年取消條文，交由醫師專業判斷，卻也成了不可說開的潛規則。臨床眼科醫師直言，如幫視力超過0.4的患者動刀，核刪機率超高，因此大部分眼科醫師仍堅守0.4原則，要求長者自費，但只要提到「自費」二字，不少年長民眾眉頭深鎖，表達不悅，引發不少紛爭，醫病關係緊張。
交通部自2017年7月實施高齡駕駛人換照制度，75歲以上長者，每三年需換發駕照一次。
其中視力要求部分，與考照的體檢基準相同，兩眼祼視力需達0.6以上，且每眼各達0.5以上，或矯正後兩眼視力達0.8以上，且每眼各達0.6以上。
根據公路局統計，截至去年底止，已有93萬517人完成換照，換照率約95.1%。推估5月新制上路後，受影響人數約為128.8萬人。
呂大文表示，每年約近2萬名銀髮族為了保有駕照，提前接受白內障手術，但其視力仍可應付日常生活，未達動刀標準，若眼科醫師同意執行手術，恐遭健保核刪。
此外，受限於健保總額，醫師公會全聯會長期嚴格控管眼科醫師執行白內障手術數量，每年增幅上限為5%，只能比前一年增加5、6000例，駕照新制上路後，預估每年增加近兩萬名患者，也讓眼科醫學會覺得為難。
打破潛規則 醫界籲官方協調
台北市立聯合醫院副總院長蔡景耀表示，眼科醫學會許多會員都反映，希望交通部與衛福部開會協調，讓臨床醫師可以跨越潛規則，為視力高於0.4的高齡者執行白內障手術，不用擔心被核刪、做白工。眼科醫師張蕊瑜也說，健保應考慮修訂白內障手術給付標準，符合現代高齡者的實際用眼需求。
健保署副署長張禹斌表示，臨床眼科醫師如對支付標準或審查有疑義，建請透過眼科醫學會提案至醫師公會全聯會研商，再提案至健保署西醫基層研商會議討論。
交通部則說，尊重衛福部主管健保資源配置事宜及相關補助資格認定之規定。
更多udn報導
身價8億人瑞閃婚…看護等人超可惡？律師：翻案門檻極高
櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝
連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到
白鹿「胸前挖空」直接封神！紅裙開衩氣場全開
其他人也在看
行願一甲子 陳阿桃實踐生命力
台北國際書展今天以"行願一甲子"為主題舉辦分享會，現場邀請資深志工陳阿桃談她三十五年來的志工路。從日常做起、從環保做起，她用自己的故事把"行善"說得很具體，也讓外界看見，慈濟六十年的累積，其實是由...
下週三送神日「清屯」 廖大乙教你輕鬆扭轉運勢、財運亨通
下週三國曆2月11日、農曆12月24日，是民間傳統習俗的送神日，這一天，民眾可以開始清理家中神桌、神龕及祖先牌位，也俗稱「清屯」，民俗專家廖大乙表示，「清屯」另一個重要寓意是要除舊布新、除穢納福，因此建議民眾在送神日前後趕快清除家中不用雜物及過期食物，才能保持氣場流通，自然能扭轉運勢、財源滾滾，好運
胡瓜遭鐵盆砸頭變臉！飆罵歐漢聲再瞪工作人員：不想活了
胡瓜遭鐵盆砸頭變臉！飆罵歐漢聲再瞪工作人員：不想活了
拉加德：通膨和貨幣政策處於良好狀態，估中期內通膨達目標水準
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，歐洲央行行長拉加德表示，目前處境良好，通膨也處於較佳狀態。但是拉加德也表示，央行並未看到風險範圍有所縮小，以地緣政治風險為例，它們總是有起有伏的。拉加德指出，她只想提醒大家，所謂的「理想狀態」取決於是否確信能夠實現2%的中期目標。事實也表明，通膨正逐漸下降並向央行的目標靠攏，預計中期內通膨將達到目標水準。週四歐洲央行如預期般維持主要利率不變。
冬季頻傳腦溢血 高血壓最關鍵
行政院前發言人陳宗彥驚傳腦溢血，緊急送往台北馬偕醫院開刀，目前病況穩定，但仍要觀察兩周。2022年，台北市副市長蔡炳坤也...
春節「海外就醫」可退錢！健保單日「最高退6887元」申請流程一次看
春節連假將至，今年9天長假不少民眾計畫出國旅遊，但若在海外發生急性疾病傷痛或是分娩，高昂的醫療費用往往令人頭大。對此，衛福部健保署今（5）日特別提醒，民眾於保險有效期間內，若在海外發生「不可預期的緊急傷病」，可於期限內申請自墊醫療費用核退。如以住院來說，每日核退上限為6887元。（記者：簡浩正）
桃園區公所愛心米竟過期8年！高市衛生局曝真相 業者遭重罰
桃園區公所日前遭爆寒冬送暖活動所發放愛心白米，竟然已過期8年。對此桃園市政府4日表示，該批白米由善心民眾向位於高雄的業者聯繫購買，由業者寄送到桃園。針對部分包裝效期標示問題，業者已發布聲明表示為其內部作業疏失，誤植非本年度日期所致。
台美關係堅若磐石 賴總統 四不變回應
針對習川4日通話，總統賴清德5日表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國人民共和國一部分，事實不變。他強調，台美之間有很好的溝通管道，美中台三邊關係維持四個不變，台美關係堅如磐石，合作計畫持續進行不會改變。
韓國尋求與中國加強關鍵礦產供應鏈合作
韓國剛剛加入了一個由美國力推的旨在抗衡中國壟斷地位的關鍵礦產貿易機制，轉天又宣布計劃與中國加強礦產供應鏈領域的合作。
《陽光女子合唱團》猛登台灣影史第3名 挑戰《海角七號》時間曝光
台片《陽光女子合唱團》票房持續爆發，截至昨天（5日）已蟬聯全台25天票房冠軍，全台票房也正式超車九把刀執導《那些年，我們一起追的女孩》的台幣4.29億，登上台灣影史台片票房第3名！一如國外紀錄被打破就恭喜對方的優良慣例，九把刀昨也在社群PO出恭賀圖，並寫道「恭喜大恭喜神片陽光女子合唱團！票房超越傳說
《鬼滅之刃》日媒人氣投票出爐：富岡義勇奪冠、黑死牟緊追在後，反派獪岳意外爆冷門？
日本知名媒體 電撃オンライン最近舉辦了《鬼滅之刃》角色人氣投票企劃，並公開了前 10 名排行榜。最終由水柱「富岡義勇」以超高人氣拿下冠軍寶座，展現了他在讀者心中屹立不搖的地位。
民調：日本眾院大選 執政聯盟可望囊括逾6成席次
（中央社東京6日綜合外電報導）根據日本日經新聞在選戰後期的民調顯示，由自由民主黨與日本維新會組成日本執政聯盟，有望在8日舉行的眾議院選舉中，拿下465席中的300多席。
冷眼集／寧可挨刀保駕照 凸顯行的不平權
為提升道路安全，今年五月起，高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，新制再過兩個多月即將上路，眼科門診近期卻湧入一批又...
長庚醫院成立春節醫療專案小組
今年農曆春節假期從2/14一路放到2/22，長達九天，醫療需求與急重症風險同步升高。為讓民眾安心過好年，長庚醫療體系各院區於今年一月皆已成立「春節醫療專案小組」，提前整備醫療量能，並規劃四大因應對策，建立完善的急診就醫分流與應變網絡，以確保春節期間醫療服務穩定不中斷。長庚醫院指出，長庚體系醫院遍及全台基隆、台北、新北、桃園、台中、雲林、嘉義、高雄等地，每年服務共約九百六十九萬門診人次、五十六萬急診人次、三十萬住院人次，肩負全台重要醫療照護量能。春節連假期間，門診縮減，急診壓力升高，醫療體系更須提前因應，因此透過專案小組統籌調度，確保民眾在假期期間仍能獲得即時、安心的醫療照護。長庚醫院表示，春節期間由專責團隊每日監測急診各項醫療服務指標，包括急診就醫人數、急診等候住院人數、 ...
雙北攜手聯防春節公安 跨縣市捷運系統危安演練
(記者謝政儒新北報導)因應農曆春節假期將至，新北市政府規劃辦理多場春節前公共場所實兵演練，今(5)日下午1時30分與臺北市政府共同辦理「多名歹徒跨縣市多車站進行危安攻擊」實兵演練，採雙北跨域合作模式在...
黃金大怒神引恐慌 蔡正元曝「安全區間」：不用擔心
金價上週五出現一波驚人暴跌，最低下探至每盎司4404美元，但近期又出現驚人回彈，重新站上5000美元大關，吸引不少民眾投資。前立委蔡正元指出，4800美元以下可以買，5500美元以下沒危險，但不用擔心，德國央行要增加黃金囤積量，且中國大陸還沒出手。
尾牙聚餐突發腦溢血 醫揪凶手
記者陳柏翰∕台北報導 吃一頓尾牙或春酒突發身體不適，甚至潛藏腦溢血危機。醫師指出，美…
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。