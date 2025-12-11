駕照被吊銷還上路！闖紅燈撞噴騎士 警到場揪出她也無照

高雄市苓雅區今（11日）凌晨發生車禍，一輛汽車疑似闖紅燈，撞上一名女騎士，不過警方到場後卻發現，撞人者及被撞者，竟然都無照駕駛，當場對兩人開罰。

苓雅區車禍。（圖／翻攝畫面，下同）

警方表示，今天1時21分接獲通報，稱凱旋二路與同慶路口有交通事故，到場後了解情況，得知68歲黃姓男子駕駛自小客車沿同慶路東往西行駛、26歲鄭姓女子騎著機車沿凱旋二路南向北行駛，結果兩車在凱旋二路與同慶路口發生碰撞。

警方後續調閱監視器畫面，初步分析事故原因為黃男闖紅燈，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判；本案黃男未受傷；鄭女臉及手腳受傷，送醫治療，意識清楚無大礙。本案無人酒駕。

針對黃男闖紅燈的行為，警方依違反道路交通管理處罰條例第53條，處1,800元以上，5,400元以下罰鍰。

值得一提的是，黃男的汽車駕照已被註銷，且鄭女則是無照駕駛，分別違反同法第21條第1項第4款、第1款，處6,000元以上，24,000元以下罰鍰，警方見狀當場禁止其駕駛。

