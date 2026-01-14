「駕照被註銷」無照上路！82歲翁鬼切害4騎士慘摔…辯：只有一點點責任

記者吳泊萱／彰化報導

彰化82歲翁因高齡遭註銷駕照，竟無照上路還鬼切，害4名單車騎士追撞受傷。（示意圖／資料照）

彰化一名82歲張姓老翁，2018年因高齡遭註銷駕照後，竟無照開車上路，在路口起步時貿然切換車道，導致後方直行的腳踏車騎士閃避不及發生碰撞，造成4名騎士受傷；張翁肇事後否認過失，直到開庭審理才改口說「我有一點點責任」。法院審理後依無照駕車犯過失傷害罪判張翁拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

檢警調查，張姓老翁在2018年3月，因高齡被註銷駕照，卻無照開車，在2024年9月17日上午9時許，於彰南路五段路邊起步時，直接切進車道，導致後方直行的楊姓單車騎士閃避不及，碰撞車輛倒地，後方3名郭姓、陳姓、楊姓騎士也因煞車不及，接連追撞倒地。

車禍造成4名單車騎士臉部、四肢多處擦挫傷，其中陳男鎖骨肩峰脫位，依法向張姓老翁提告求償；一名楊姓騎士則在案件審理期間撤回告訴。

張翁肇事後第一時間否認犯行，強調有打方向燈，沒有過失；但在庭審時又改口說「我有一點點責任」。張翁子女則主張，張翁有打方向燈，但因年事已高，才對來車看的沒有很清楚。

法官勘驗監視器畫面及相關事證後認為張翁因高齡遭註銷駕照，又擅自開車上路，從路邊起步切換至慢車道時，又未注意來車，才與單車騎士發生碰撞，絕非只是「一點點責任」。

法官考量張翁已退休，僅有老農津貼收入，犯後態度非佳等一切情狀後，依無照駕車犯過失傷害罪，判處拘役55日，得易科罰金5.5萬元；全案可上訴。



