駕照、身分證可存手機 伊州數位證件上路

伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)宣布，從19日開始，伊州居民將可把駕照與身分證存進手機成為數位版證件。

數位身分證將率先在蘋果手機(iPhone)與蘋果手錶(Apple Watch)上推出，然後透過應用軟體(app)蘋果錢包(Apple Wallet)使用。詹雅斯表示，未來「很快」也會擴展到谷歌錢包(Google Wallet)與三星錢包(Samsung Wallet)等Android裝置。

廣告 廣告

州務卿指出，包括芝加哥歐海爾機場、中途機場的TSA安檢人員在內，全美已有250多家機構可接受數位證件。為方便商家辨識，官方也將同步推出驗證用的掃描app。詹雅斯說，「這就是讓生活更順一點的新科技：更保護隱私、更省時間，也更方便。」

不過，根據去年通過、允許數位證件合法化的伊利諾州法，民眾仍然需要攜帶實體駕照或身分證。手機裡的證件可以當身分識別用，但店家或機構不一定要接受。此外，開車時同樣要帶實體駕照，警方也沒有義務接受數位版。

至於如何在手機加入數位證件？州務卿辦公室表示，使用蘋果手機者，19日上午7時起可以把身分證件加入蘋果錢包，安裝程序：首先打開 Wallet，按右上角「＋」；接著拍攝實體證件；再依指示自拍；然後用手機鏡頭掃描頭部動作進行比對；最終由州政府審核後即可發放數位證件。

該項服務免費，預計數月內擴展到Android。州務卿辦公室稱，數位身分證件隱私更高，因為商家只能看到必要資訊。新的數位證件設計著重「少給、不多給」資訊，因此商家在掃描時，只會看到必須的資訊(例如只確認是否滿21歲)。

若持有人未掃描臉部解鎖，螢幕只會顯示名字與姓氏首字母。過程中民眾永遠不需要把手機交到警方手上。警方或商家只需「輕觸」手機即可完成確認。根據法律規定，出示數位證件不等於同意警方查看手機內容。

詹雅斯說：「如果酒吧或演唱會只需要知道你是不是滿21歲，他們看到的就只有這個。這對數位時代的隱私保護是大突破。」

目前美國已經將數位身分證件加入蘋果錢包的州，包括亞利桑納、科羅拉多、馬里蘭、喬治亞、夏威夷、俄亥俄、愛阿華、新墨西哥、北達科他、加利福尼亞、蒙大拿等州。

更多世界日報報導

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處

誰向中國國營銀行貸款最多？美國生意人