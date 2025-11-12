駕直升機「撞高壓電線」墜毀 南非電視名廚身亡享年43歲
南非家喻戶曉的電視廚師斯特芬斯（Mynie Steffens）於當地時間10日駕駛直升機在東開普省（Eastern Cape）一處柑橘農場上空噴灑農藥時，不幸墜機身亡，享年43歲。
《紐約郵報》引述南非媒體《喬治先驅報》（George Herald）指，斯特芬斯是一名電視廚師、作家兼飛行員。事發當日上午8點左右，她駕駛的直升機撞上高壓電線後發生墜毀。
調查部門告訴媒體，「直升機因撞擊力道而嚴重損毀」，公開畫面顯示，墜毀的直升機殘骸散落在農場草地上。
《IOL》報導，斯特芬斯是熱門烹飪節目《Speel met Vuur》（阿非利卡語中意為「玩火」）的主持人之一。她還撰寫了一本收錄南非燒烤（Braai）的食譜。她生前常在社群媒體上分享她駕駛直升機的影片。
斯特芬斯的死訊曝光後，《Speel met Vuur》的共同主持人瓦特（Van Der Walt）哀悼表示，「邁妮（Mynie）心地善良，性情溫和，是將人們團結在一起的紐帶」。瓦特還表示，「邁妮活得精彩充實，她總是充滿創意，並將這些想法轉化為成功的事業，過程中贏得了許多人的支持」。
播出《Speel met Vuur》的《VIA電視台》也在臉書發文追悼稱，「願邁妮‧斯特芬斯安息。妳直到生命的最後一刻都充滿冒險精神。透過節目，妳向我們所有人展示了如何以好奇心和勇氣面對生活。安息吧」。
