駕艙機車將合法上路 領機車牌、禁行國道交通部規定一次看
【緯來新聞網】交通部預告修法，擬於2026年下半年開放具封閉式車室與方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車）上路，車輛將領用機車車牌，駕駛須具備小型車以上駕照，禁止行駛國道與快速道路，違規將處新台幣6,000元至36,000元罰鍰。
駕艙機車將合法上路。（圖／翻攝Lean Mobility Facebook）
駕艙機車擬開放上路，需小型車以上駕照
交通部依據道路交通安全規則修正草案，計畫將駕艙機車納入道路使用範圍。此類車輛需領用機車車牌，惟因採用方向盤轉向與封閉式車體，駕駛資格將比照小型車以上駕照，行駛權限與一般小客車類似，但不得進入高速公路與快速公路。
駕駛資格與罰則規範明確
依據草案內容，未持有小型車以上駕照駕駛駕艙機車者，若僅持有機車駕照，將被處以6,000元至12,000元罰鍰；若無照駕駛，則可處6,000元至36,000元罰鍰。交通部強調將參考日本制度實施管理標準。
車輛規範與檢驗制度比照小客車
駕艙機車須辦理車輛新登記與定期檢驗，檢驗項目包含隔熱紙等安全設備。使用期間，駕駛人需繫安全帶，停車可選擇小型車或機車停車格。
預告期60天，最快下半年實施
交通部表示，目前法案處於預告階段，蒐集民意60天後，將進行後續立法程序。若進度順利，預計於2026年下半年正式開放駕艙機車上路。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
Honda這款車擊敗Toyota Corolla，評選為2026年性價比最高的可靠車款
國外分析網站iSeeCars近日公布2026年性價比最高可靠車款名單，其中Honda這款車竟贏過Toyota Corolla，同時也有公布中型休旅和油電等車型名單。新車價格不斷攀升，消費者都希望能用更划算價格購入車輛同時延長持有時間，目前美國新車平均價格來到46,699美元，消費者持有車輛為11年，其養護、二手價成本每年4,251美元，對此近日國外分析網站iSeeCars就公布2026年性價比最高可靠車款名單。 首先在新車項目Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻在該項目僅排在25名。而向來以高性價比著稱的Toyota，其Corolla則以25,423美元、11.3年、2,258美元排在第二，至於第三名則是Mazda 3 Hatchback 31,801美元/13.8年/2,300美元。iSeeCars公布Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年持有成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻排在第25名。再來中型休旅車方面(
中國賓士降價大跳水！最多省新台幣30萬 名單一次看
中國賓士降價大跳水！最多省新台幣30萬 名單一次看
日本 Yamaha 預告推 JOG ONE 新速克達！更安靜省油 台灣有望跟進
台灣山葉最暢銷的國民代步車 JOG 125 在 2022 年逆向輸入回日本市場，同樣大受歡迎，而日本 Yamaha 宣布，將在 3 月 19 日發表全新 JOG ONE 速克達，搭載 124c.c. 引擎並擁有超輕車重與實用配備，未來台灣市場是否跟進有待觀察。
2026年1月台灣汽車市場銷售報告｜福特 Territory、三菱 Xforce 衝進前段班 國產休旅出現新變數
2026年1月台灣新車銷售成績出爐，全月總掛牌數為35,073輛，較上月下滑 25.9%，不過與去年同期相比仍大致持平。在台美汽車關稅政策尚未定案、消費者觀望情緒仍高的情況下，市場並未出現明顯急凍，國產車與主力休旅依舊撐起基本盤，本月銷售榜也出現兩大新黑馬為關注重點，Ford福特與三菱Mitsubishi，分別靠著Territory、Xforce擠入久違的國產車乘用車排名。
Foxtron Cavira安審合格證到手，接替Luxgen n⁷最快有望上半年上市
日前，車安資訊網合格產品資訊查詢系統中更出現Foxtron Cavira取得車輛安全審驗合格證資訊，進一步證實Foxtron將以Cavira取代原先的Luxgen n⁷，扮演未來Foxtron品牌在台灣車市電動中型休旅主力，推測最快有望上半年在台上市。
2026 年一月台灣電動車銷售排行榜：Toyota bZ4X 奪銷售龍頭、Luxgen n7 仍在前三
2026 年一月份的台灣電動車掛牌數據出爐，和去年十二月相比，今年一月的台灣電動車市場總銷量衰退不少，從超過 7,000 輛下滑到僅有 1,100 輛左右，主要原因在於去年十二月爆量交車 5,124 輛的特斯拉 Model Y 下一批新車仍未到港。
賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲
相較其他車廠早早端出年度展望，Lexus在2025年成績單公布前顯得格外謹慎，不過結果一出手就是新紀錄。過去12 月，Lexus全球交車數成長4%，來到88萬2,231輛，連續第三年刷新品牌歷史高點。
怎能不愛車／真正的豪車天花板 V12＋防彈、賓士讓S-Class穿上裝甲
新款S-Class一登場就話題不斷，原因不只是換新，而是賓士這次對W223動刀動得夠狠，超過2,700個零件全面更新，幾乎模糊了中期改款與全新世代的界線。
交部整合春節與和平紀念日連假 啟動交通疏運
交通部表示，一一五年春節連假自二月十四日（週六）起至二月二十二日（週日）止，共計九天；和平紀念日連假則自二月二十七日（週五）起至三月一日（週日），為期三天。由於兩段連假時間相近，交通部已責成各疏運單位整合規劃，視為一段長天期假期，全面啟動交通疏運應變措施，以因應返鄉與旅遊人潮。在公路部分，高速公路於尖峰時段及重點路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控與開放路肩等措施，並調整免收通行費時段，於二月十七日（農曆初一）至二月二十二日（農曆初六），及二月二十七日至三月一日每日凌晨零時至上午五時免收費用，鼓勵民眾避開尖峰時段行駛。省道方面，連假期間特定時段台九線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及二十一噸（含）以上大貨車通行，並同步實施大客車優先措施。為分散車流、降低道路壅塞，鐵公路 ...
汽車隔熱紙透光率新制2/28上路 初估每年影響41萬輛新領牌車主
「汽車隔熱紙透光率法制化」將於2月28日正式實施，除規範新車的前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率也須在40%以上。交通部今天(3日)初估，每年將影響41萬輛新領牌車主。 交通部長陳世凱去年2月針對人、車、路推出「道安三支箭」，其中一箭就是要將汽車隔熱紙透光率法制化。隨後公路局也在同年6月底公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，並修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，將自今年2月28日起施行新制。 新制規範第一次申領牌照的大、小客貨新車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率都要達70%以上、前側窗透光率則須在40%以上；至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，除前擋70%以上、其餘側窗及後擋風玻璃均為40%以上。以確保駕駛人行車視野清晰、提升行車安全。 交通部政務次長陳彥伯3日表示，新制不影響現有車輛，但將影響每年新領牌車主大約41萬人。陳彥伯說：『(原音)這次隔熱紙的法制化是針對新車、所謂新登檢領照車輛，每一年大概會有41萬輛的新車要納入這樣的管理方式。那新車以後在定期檢驗的時候，會去做車窗隔熱紙標誌的檢驗，如果不符合相關的規定，就依照「道路交通管理處罰條例」17條的
SWIFT 20周年感謝有您：輕油電都會小鋼砲 × S-CROSS ALLGRIP旗艦SUV陪你迎戰2026！
20 年來，SWIFT 以「極致剛好」的精巧尺碼與充足空間，成就最懂都會駕駛的城市經典，更以一級能耗與輕油電優勢，榮獲 2025 年度最佳進口小型車肯定。 同步登場的 THE NEW S-CROSS，升級 LKA 車道維持輔助與 DSBS II 雙感知器煞車輔助系統，結合 ALLGRIP 智慧四驅與 MIZUNO 跨界聯名，讓你從日常通勤到假日冒險，都享有旗艦級安心守護與駕馭樂趣。SWIFT 感謝有您！歡慶20周年第四代 SWIFT以精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇，造就優雅且充滿駕馭樂趣的城市經典車款。今年不負眾望奪得車訊風雲獎2025年度『最佳進口小型車』的殊榮，獲得專業車媒與消費者的肯定。SUZUKI自2004年啟動世界車計畫，將研發視野從日本市場拓展至全球，始終專注於小型車級距，持續深耕、精進。2005年，SUZUKI推出首款「世界戰略車」SWIFT，以近乎全球同步的姿態登陸台灣。經過四個世代的演進，SWIFT憑藉貼心的產品設計、優異的使用品質，深受台灣消費者喜愛。現行SWIFT更以
台南永康汽車維修職人 以汽車隔音為起點 深入靜音每一細節
地方中心/綜合報導 南部汽車隔音工程職人轉型《輾進汽車隔音工作室》的起點 高速行駛時的胎噪與風切聲，不僅干擾音樂與對話，更直接影響駕駛的專注度與乘車舒適度。隨著需求提升，越來越多南部車主開始尋找專業的 […]
聯結車「載5根共40噸鋼軸」急剎全掉 波及路邊車
高雄市 / 綜合報導 高雄小港區，今(2)日中午一輛聯結車，載了5根鋼製滾輪軸心，疑似為了閃前方車輛，緊急剎車，導致車上鋼製品掉落，滑到對向車道，另一邊也波及路邊轎車，造成毀損，還好沒有人受傷，據了解，這鋼製滾輪軸心，一根都約有8噸重，實在很驚險，駕駛車輛物品沒有捆綁好，最高也將收 到 1萬8千元罰單。一輛車上載有鋼製滾輪軸心的聯結車開在路上，結果稍微轉彎之後，一個緊急剎車，聯結車頭前後狂晃，車上鋼製滾輪軸心掉落地上，其他車輛趕緊閃開，又重又大的，鋼製滾輪軸心，從車上掉落東倒西歪，甚至還滾到對向車道去，也波及一輛停在路邊的轎車。肇事駕駛說：「轎車開到那了，才在打方向燈，要轉彎，我們在後面，這些東西，如果我沒有剎車，就往他撞下去了，但剎車，車上東西，就掉落。」意外發生在高雄小港區博學路上，2日中午11點多，這名49歲的張姓駕駛，開聯結車沿博學路南往北直行時，疑似因為前方車輛突然減速轉彎，駕駛緊急剎車，結果車上所載的鋼製滾輪軸心掉落，一個往對向車道滾，另一個往外側車道滾，波及路旁轎車，左前保險桿毀損，還好沒有人受傷。高雄小港分局高松派出所副所長王元良說：「現場於13時恢復道路通行，張男酒測值為零，汽車裝載貨物飛散，脫落，掉落，處汽車駕駛人新台幣3千元以上，1萬8千元以下罰鍰。」聯結車車上載了5根鋼製滾輪軸心，結果一個緊急剎車全掉落，一根都有8噸重，實在很驚險還好沒人受傷，但沒有捆綁好導致脫落，也得收罰單。 原始連結
Skoda 全新純電 SUV 量產測試車亮相！百萬有找瞄準入門市場
去年 Skoda 發表 Epiq 全新純電概念休旅，但整體造型設計已十分成熟，相當接近量產樣貌，近日原廠釋出量產版的測試照，儘管仍以厚重偽裝包覆，輪廓與細節都和概念車相似，預計今年中旬便會投產上市，售價將落在 2.5 萬歐元（約台幣 92 萬元）左右。
車水馬龍網吃飽買滿聚餐日！最親民的七人座 ～ 2026 MG G50 PLUS【特別企劃】
又到了車水馬龍網每月員工聚餐時間，正好我們就以此為情境來檢視MG G50 PLUS七人座MPV的實用性表現如何？從公司集合、市區停車到全員滿載前往淡水用餐，整個過程貼近真實家庭多人用車需求。不論是空間運用、乘坐舒適度或動力操控表現，MG G50 PLUS皆展現出它理想日常實用MPV的高成熟度。
下周海外亮相，Toyota 神秘新車確認採用三排座配置、預計將搭載純電動力
Toyota 官方接續釋出神祕新車座艙內部的宣傳照，確認將採用三排座椅配置，和之前外界的推論相符，預計將會是一款搭載純電動力的大型休旅，可能會以放大版 RAV4 也就是 Highlander 純電繼任車型的身分推出。
行動炸彈? 男"爛醉如泥"上西濱 當碰碰車狂掃3車
中部中心/邱俊超 苗栗報導光天化日竟喝到爛醉上路！苗栗縣竹南鎮發生一起離譜車禍，肇事駕駛大白天喝得酩酊大醉，幾乎處於"斷片"狀態，卻仍開車上台61線西濱快速道路，結果失控追撞前方3輛轎車，現場宛如"碰碰車"般混亂！西濱苗栗段酒駕撞三車。他開的是行動炸彈車嗎？只見肇事車，在路上飛速開，從後方追撞一輛自小客車之後，又波及其它兩輛車，駕駛到底是有多失控？當救護車到場，運送他就醫，他還不停飆罵三字經，表示要找手機，救護人員只能無奈加以安撫！2日案發在苗栗縣竹南鎮，台61線西濱快速道路與博愛街口，30歲李姓駕駛開車，追撞前方3輛自小客車！肇事駕駛明顯帶著酒意，員警實施酒測，數值高達1.04，明顯超過法定標準，其餘駕駛都沒有酒精反應！事故中，1名患者傷勢比較嚴重，救護人員給予頸圈，以及長背板固定，另外2名患者傷勢比較輕，總共3名傷患送醫！西濱苗栗段酒駕撞三車。李姓駕駛酒測值，是標準值的4倍，這個甚至可達呆滯昏睡的程度，他竟然還敢開車上快速道路！全案訊後，警方依涉犯刑法公共危險罪嫌，將他移送法辦。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：行動炸彈？ 男「爛醉如泥」上西濱 當碰碰車狂掃3車 更多民視新聞報導台中賓士男為閃左轉車！撞斷號誌波及行人釀2傷彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱:暈眩不適撞分隔島再撞遊覽車 台9線休旅車引擎噴飛
台鐵春節再加開64班車！凌晨0時開搶 國道客運最低4.2折
春節9天連續假期即將到來，許多民眾準備返鄉、出遊，為此，台鐵自2月14日起（週六）至22日（週日）期間全線再加開各級列車64班，2月5日零時起開放訂票。此外，公路局推出88條國道客運優惠路線，春節連假享6折票價，搭配TPASS2.0方案最高可達4.2折，提供返鄉及出遊民眾多元選擇。
桃園賓士維修推薦｜外匯車保修服務首選
桃園賓士維修推薦｜外匯車保修服務首選
美車進口關稅未果…元月新車領牌數 不如預期
2026開年首月車市出爐，原先車廠樂觀農曆年前旺季可衝破4萬輛，無奈美車進口關稅政策未果，且傳出不同車型或廠牌可能適用不同稅率變數干擾，使得市場瀰漫濃厚觀望氛圍，影響買氣，最終1月新車總領牌數約3.51萬輛，僅與去年同期持平，未能延續去年底的強勁氣勢。