駕艙機車將合法上路 領機車牌、禁行國道交通部規定一次看

高雄市 / 綜合報導 高雄小港區，今(2)日中午一輛聯結車，載了5根鋼製滾輪軸心，疑似為了閃前方車輛，緊急剎車，導致車上鋼製品掉落，滑到對向車道，另一邊也波及路邊轎車，造成毀損，還好沒有人受傷，據了解，這鋼製滾輪軸心，一根都約有8噸重，實在很驚險，駕駛車輛物品沒有捆綁好，最高也將收 到 1萬8千元罰單。一輛車上載有鋼製滾輪軸心的聯結車開在路上，結果稍微轉彎之後，一個緊急剎車，聯結車頭前後狂晃，車上鋼製滾輪軸心掉落地上，其他車輛趕緊閃開，又重又大的，鋼製滾輪軸心，從車上掉落東倒西歪，甚至還滾到對向車道去，也波及一輛停在路邊的轎車。肇事駕駛說：「轎車開到那了，才在打方向燈，要轉彎，我們在後面，這些東西，如果我沒有剎車，就往他撞下去了，但剎車，車上東西，就掉落。」意外發生在高雄小港區博學路上，2日中午11點多，這名49歲的張姓駕駛，開聯結車沿博學路南往北直行時，疑似因為前方車輛突然減速轉彎，駕駛緊急剎車，結果車上所載的鋼製滾輪軸心掉落，一個往對向車道滾，另一個往外側車道滾，波及路旁轎車，左前保險桿毀損，還好沒有人受傷。高雄小港分局高松派出所副所長王元良說：「現場於13時恢復道路通行，張男酒測值為零，汽車裝載貨物飛散，脫落，掉落，處汽車駕駛人新台幣3千元以上，1萬8千元以下罰鍰。」聯結車車上載了5根鋼製滾輪軸心，結果一個緊急剎車全掉落，一根都有8噸重，實在很驚險還好沒人受傷，但沒有捆綁好導致脫落，也得收罰單。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 1 則留言