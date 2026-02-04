駕艙機車須持汽車駕照 無照者上路最高罰3.6萬

【緯來新聞網】交通部明訂，擬開放駕艙機車上路，但僅限持有小型車以上駕照者駕駛。若持一般機車駕照行駛，將開罰新台幣6,000元至12,000元，無照者最高可罰3萬6,000元。

駕艙機車須持汽車駕照。（圖／免費圖庫pixabay）

駕艙機車納入法規，駕駛條件區分明確

根據交通部修正草案，駕艙機車為具方向盤與封閉車室的三輪車輛，儘管車牌歸類為機車，但駕駛資格需持小型車以上駕照，參考日本制度規範管理。



違規將處重罰，最高達新台幣3.6萬元

草案指出，若民眾以普通機車駕照駕駛駕艙機車，將處6,000元至1萬2,000元罰鍰，未持任何駕照者，則處6,000元至3萬6,000元。交通部表示，罰則將納入修法條文中執行。



路權類比小客車，禁行高快速道路

駕艙機車在路權上比照小型車行駛範圍，但仍禁止進入高速公路及快速道路。未來若有行駛爭議，將依違規事實開單裁罰。

