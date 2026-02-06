「駕艙機車」上路倒數！價格、法規、路權同步揭露

記者鍾釗榛／綜合報導

交通部於2026年初正式預告修正《道路交通安全規則》，首次增訂「駕艙機車」類別，專門對應具封閉式車室與方向盤操作的三輪電動車，包括Lean 3這類車型。該類車輛將領用機車牌照，但駕駛人必須持有小型車以上駕照才能上路，並比照小型車的路權行駛。

交通部於2026年初正式預告修正《道路交通安全規則》，首次增訂「駕艙機車」類別。（圖／Lean Mobility提供）

然而，駕艙機車不得行駛國道與快速公路，行駛於一般市區道路時，除起駛、準備轉彎、停車或臨停之外，不得進入慢車道，而應在快車道或主車道行駛。

駕艙機車不得行駛國道與快速公路，行駛於一般市區道路時。（圖／Lean Mobility提供）

停車規範與限制

就停車規範而言，雖然此類車輛法律上歸類為機車牌照，但因車身尺寸接近微型汽車，法規明訂可停放於汽車停車格；在一般機車停車格停放仍視停車場或路邊標示規定而定。此外，因為封閉式車室與車門開啟方式，傳統機車格位並不總是適合 Lean 3 的空間，因此業界多數建議使用汽車格位停放以免阻礙交通。

雖然此類車輛法律上歸類為機車牌照，法規明訂可停放於汽車停車格。（圖／Lean Mobility提供）

售價與購車時程

根據業者預售資訊，Lean 3在台首發版本企業早鳥價格31.8萬元起，主力訴求都會通勤與輕量貨運用途。個人市場版則預計後續推出，交通部預告法規生效與掛牌程序完成後，最快可望於2026年下半年（約8月）正式開始領牌上路。

Lean 3在台首發版本企業早鳥價格31.8萬元起。（圖／Lean Mobility提供）

行駛路權重點

需汽車（小型車）駕照才能上路，若以機車駕照駕駛將處以6000至1萬2000元罰鍰；無照駕駛則可能被罰6000至3萬6000 元。行駛路權比照小型汽車，但不開放國道與快速公路行駛。

安全配備與驗車要求

交通部新草案還規範，駕艙機車需配備左右照後鏡、雨刷與安全帶等設備，貼附隔熱紙等條件也需符合透光率標準（前擋70%以上、側窗40%以上），並接受與小型車相同的驗車及定期檢驗制度。

貼附隔熱紙等條件也需符合透光率標準（前擋70%以上、側窗40%以上）。（圖／Lean Mobility提供）

罰則重點

違規駕駛（如無適當駕照）將依現行道路交通安全規則處以罰鍰與可能記點處分，此外若違反行駛路權規定或逆向行駛等違規，亦適用相關交通法規處罰。

