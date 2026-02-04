「駕艙機車」擬開放上路 行駛規範與一般機車有何不同？

交通部3日預告「道路交通安全規則」部分條文修正草案，規劃開放「駕艙機車」，也就是具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車，在國內道路行駛，預告期至4月7日，期間將蒐集外界意見。

駕艙機車是什麼？

駕艙機車是一種三輪機車，但具有如汽車車艙的密閉式車身，操控上和汽車一樣有方向盤、腳控油門、煞車踏板及手動掛檔等，也有車窗、安全帶、 雨刮等設備，因此車身也比一般機車大。

中國近年也流行類似的三輪或四輪微型電動車，並俗稱為「老頭樂」，不過在當地大多無須駕照就能駕駛，也沒有要求比照正規車輛的安全標準。

持小型車駕照才能上路

交通部表示，考量駕艙機車操作形式接近汽車介面，因此規定駕駛人需領有小型車、大貨車、大客車或聯結車駕照；僅領有機車駕照者，不得駕駛駕艙機車。

根據交通部草案，由於駕艙機車有車身保護，所以駕駛和乘客皆不須配戴安全帽，但應繫安全帶，違規罰則比照一般汽車規範辦理。

行駛規範多數比照小型車

由於駕艙機車行駛特性類似汽車，因此草案規劃基本上多比照適用小型汽車行駛規定，包含在劃有快慢車道分隔線的道路需行駛快車道，設有快慢車道分隔島的道路則不在此限；停車時同樣也開放停在汽車停車格。

至於駕艙機車牌照檢驗與定期檢驗基準，草案明定需檢查左右兩側照後鏡、雨刮、安全帶等設備。車窗隔熱紙規範同樣比照即將施行的汽車使用指引，前擋風玻璃透光率須達70%、前側窗須達40%。

此外，駕艙機車定期檢驗時限也與自用小客車、自用小客貨兩用車、大型重型機車相同，出廠年份未滿5年者免予定期檢驗；5年以上、未滿10年者，每年至少檢驗1次；10年以上者每年至少檢驗2次。