駕訓改革被指不夠到位 民團再提5大訴求要補破網

桃園市人本交通推動協會9日召開駕訓改革記者會，跨四黨代表與逾10個民間團體出席。（桃園市人本交通推動協會提供）

交通部今年陸續啟動駕照管理三策略，改革駕訓制度，不過多組交通民間團體指出，雖肯定交通部跨出這一步，但民團多數關鍵訴求仍未納入新制，也未見明確時程，今再度提出5大訴求，包括考訓路線納入商圈或市區道路、比照國際建立全國性統一駕訓教材等，呼籲新制盡速補上制度缺口。交通部公路局表示，會廣納各界意見並審慎評估，確保政策周延可行。

桃園市人本交通推動協會今召開駕訓改革記者會，跨四黨代表與逾10個民間團體出席，肯定交通部啟動駕訓改革的第一步，並納入一部分民團連署建議，但多數關鍵訴求仍未納入新制，也未見明確時程，台灣駕訓制度長期失能，使缺乏安全意識的駕駛大量上路，成為行人地獄主因之一，也讓所有用路人暴露在高度風險之中，台灣每十萬人交通死亡數為先進國家的好幾倍，交通事故更是長年居兒少死因之首。

多組民團今共同提出5大訴求，呼籲新制盡速補上制度缺口，並逐步落實先前民團的共識訴求，駕訓改革攸關每一位國人的生命安全，唯有從源頭重塑駕駛文化，才能真正讓駕駛、騎士與行人等所有用路人都安心上路。

民團訴求包括考照與訓練路線應納入人車互動頻繁的商圈或市區道路，避免場外考照路線過於簡化，讓駕駛可以在真實環境中學習停讓行人與如何與所有用路人共享道路，同時應加強駕訓班管理，確實落實法定道路駕駛訓練時數。

同時也建議建立統一駕訓教材，我國筆試著重在道路法規與交通標誌規則題型，然而，懂得法規條文，並不等同於知道在真實道路上該如何駕駛。應接軌國際做法，編訂一套全國統一的駕訓教材，將法規轉化為具體可操作的駕駛行為指引，納入共享道路、路權判斷及用路人責任階層等核心觀念。駕訓手冊可視為駕訓教育的根基，一旦有了此準則，駕訓班與公訓所的考訓制度與學術科內容皆須隨之連動調整，否則會落入教學、考試與準則不一致的問題，而上述所提及的問題繼續擱置。

民團提到，針對未成年無照駕駛問題，民團認為不能僅依賴執法，應透過道路工程改善與車速分流，讓機車回歸一般車道，這不僅符合其與汽車相近的行駛速度，也讓慢車道還給「真正的慢車」，提供給自行車、二輪電動車等的慢車使用，也讓未成年可以有個安全合法的騎乘環境，呼籲需搭配校園交通安全教育，從源頭降低未成年無照駕駛風險。

民團指出，駕駛風險不應僅以年齡作為判準，應建立以身心功能為核心的高風險駕駛評估與輔導制度，並結合醫療與職能治療專業，協助有風險的駕駛透過回訓與支持系統安全上路；並呼籲交通部，將去年4月提出的聯名共識文件訴求，逐步納入後續政策規畫，並提出具體改善時程，以確保駕訓改革不流於口號。

對此，公路局回應，小型車自106年5月1日起已全面道路道路訓練與考驗，機車參照汽車自112年起推動考後道路駕駛訓練，114年起推動考前道路駕駛訓練；未來，公路局會持續優化道路訓練、道路考驗，讓應考人面對實際路況提高判斷能力，減少交通事故發生的風險。

公路局說，在以人為本之核心理念下，已建立小型車、大型車之學科與術科駕駛訓練項目教材，請全國各駕訓班納入教學課程。另目前道路環境設置不同道路等級，並有快慢車道，公路局持續結合教育部透過學校教育並利用社區宣導等多元管道來加強宣導速限規範，守護未成年人交通安全。

公路局表示，針對職能治療師部分，公路局會瞭職能團體可提供之協助重點，經評估一起守護高齡駕駛之安全。公路局強調，會廣納各界意見並審慎評估，確保政策周延可行。

