駕車不熟路況 夫妻墜台東文里溪床獲救

25日晚間這輛自小客車掉落距離路面5公尺深的文里溪溪床，2位民眾等待救援。警消接獲報案派出救助器材車，用吊掛方式陸續將這對受困夫妻救出。

大武消防隊副分隊長陳振文說明，「2名夫妻1男1女現在狀況看起來是還好，剩下部分可能要再請警察他們詳細瞭解。」

事故發生地點在台東縣金峰鄉新興村的文里溪，由於去（2024）年山陀兒颱風沖毀當地橋梁和產業道路，正在進行修建工程，當時這對夫妻可能對路況不熟，沿路又沒有路燈，可能看不清楚道路狀況，以為看到大缺口就是道路，開過去就掉下5公尺深溪床。

新興村長王大龍表示，「他的印象可能上山的時候就順著大的便道走，沒有特別注意，因為天色比較暗，所以那個路的狀況會比較不明顯。」

當地民眾質疑，可能是施工廠商沒有設立禁止通行告示牌，造成外地民眾開車誤闖缺口。縣府表示受傷夫妻已經出院，縣府派專人前往慰問，將依工程保險理賠，也會加強要求廠商做好防護措施。