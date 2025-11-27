駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚

「關渡王」黃正順遺孀24日凌晨駕車墜海、不幸身亡，死訊震驚黑白兩道。（圖／翻攝畫面）

新北市金山區24日凌晨發生墜海意外，57歲陳姓女子駕駛賓士車，行經磺港漁港時，疑似不熟路況且視線不佳而墜入海中，被救上岸時已無生命跡象，送醫後宣告不治，而死者身分為北聯「關渡王」漢哥黃正雄的遺孀，其死訊也震驚黑白兩道，警方認定此為意外，已將遺體發交家屬處理後事。

據了解，陳女當時到金山要訪友，而她在近日才完成眼部手術，疑似因不熟路況，加上天候昏暗、視線不佳，不慎連人帶車墜入海中，消防局獲報後立刻前往搶救，但陳女被救起時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

廣告 廣告

警方也展開調查，並報請檢察官相驗，根據現場跡證與監視器，認定全案為意外，家屬則對死因沒有意見，死者遺體已發還家屬處理後事，家屬則低調治喪中。

據悉，黃正順綽號「關渡王」，早年以賭場起家，其地方實力雄厚，黑道兩道都希望能拉攏他，但他行事低調、婉拒結盟，黃正順於2018年離世，由妻子接手打理大小事務。

2021年4月，北聯幫楊姓男子和郭姓男子到台北市媽祖文化協會找人撲空，一氣之下連開三槍，警方追緝2人多日未果，只好找上「漢嫂」幫忙，她居中斡旋多時，2人才答應出面投案，但陳女近年幾乎足不出戶，其死訊也震驚黑白兩道。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

女子大力士冠軍竟是「生理男」 主辦單位證實：撤銷成績及參賽資格

香港宏福苑惡火44死！住戶「一語成讖」 1個月前憂工人抽菸釀災