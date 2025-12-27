駕車撞毀27輛機車逃逸！中壢22歲男恐被罰3000、吊扣駕照

中壢交通中隊於今（27）日0時許獲報，在中壢區高鐵南路一段發生交通事故，立即派員到場處理。22歲蘇男駕駛自小客車沿高鐵南路一段往高鐵站方向直行時，向右偏移撞上停放機車停車格內的27部機車，所幸現場無人受傷，蘇男在事發後竟離開現場。

於今（27）日0時許，在中壢區高鐵南路一段，22歲蘇男駕駛自小客車，與停放機車停車格內之27部機車發生碰撞。（圖/警方提供，下同）

根據道路交通管理處罰條例第62條第一項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。警方將通知駕駛人蘇男到場說明並依道路交通管理處罰條例開罰。

中壢警分局長林鼎泰強調，駕駛人行車時務必注意車前狀況，保持專注並遵守交通規則，切勿疲勞、分心或酒駕、毒駕等行為。林鼎泰也提醒，發生交通事故應留在現場配合警方調查處理，以免衍生更多法律責任，共同維護道路交通安全。

