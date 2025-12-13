駕車族平均年花8.4萬養車！北部車主噴9.2萬居全台之冠

據交通部調查，國人汽機車養車費持續攀升，113年自用小客車平均每輛年支出達8萬4317元，較111年增加550元，當中又以北部車主金額較高，全年平均花費9萬2637元。

交通部統計國人113年汽機車使用狀況調查結果，北部的自用小客車車主養車費用9萬2637元居冠。（示意圖／非當事車輛／中天新聞）

據交通部公路局統計，截至114年10月份，全台自用小客車登記已突破717萬輛，機車達1468萬輛，皆刷新歷史紀錄。同時，據交通部113年汽機車使用狀況調查結果，平均每輛年支出達8萬4317元，從養車支出結構來看，「油（燃）料及充電費」以3萬6543元成為最主要支出項目，占總支出43.3％，保養維修費1萬5584元也占18.5％。其中，自用小客車的變動支出項目，涵蓋油（燃）料及充電、保養維修、保險、停車、清潔及通行費等。

地區差異方面，北部小客車車主養車成本明顯較高，全年支出約9萬2637元，單是停車費就占了1萬1943元，相當於其他縣市的2.6倍至9.5倍之多。而南部車主養車年支出達7萬9323元，中部為7萬9020元，東部則是6萬6158元，至於金馬地區達全國最低，為5萬1186元。

交通部雖持續加碼推出TPASS月票、通勤、常客等公共運輸優惠方案，鼓勵民眾搭乘公共運輸，但結果顯示私人運具使用者仍較少選擇公共運輸。

此外，機車養車費用呈現下降趨勢，113年平均每輛機車用於保養維修、油耗、充電或租用電池以及停車費等變動支出為8610元，比111年減少157元。當中的主要支出為「油耗、充電或租用電池費」，達5668元為最大宗，占65.8％，其次是「保養維修費」2113元，占24.6％，「停車費」則有829元，占9.6％。

各類機車支出也有差異顯著，大型重型燃油機車年支出1萬6539元為最多，其次是電動機車1萬506元，且電動機車的「油耗、充電或租用電池費」達7717元，已超過變動支出7成，甚至高於輕型燃油機車及普通重型燃油機車。

