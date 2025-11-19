駕車直闖總統府管制區…無照男被拖下車竟頻喊：我是皇太子

社會中心／台北報導

北市陳男開車直闖總統府側門管制區，險些影響到迎賓活動。（圖／翻攝畫面）

台灣友邦吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）近期應我方邀請、來台訪問，並於18日與總統賴清德會面，因此總統府周邊進行嚴格管制；怎料，當天上午一名陳姓男子（62歲）駕車行經管制點時，竟試圖衝撞管制區，直接被大批警力攔阻。據了解，陳男遭壓制後仍不配合，甚至不斷大喊「我是皇太子」。

中正第一分局表示，18日上午10時30分許，警員因迎賓活動在重慶南路及貴陽街口執行管制勤務時，發現一部轎車突然接近管制點，立刻上前攔查，但陳姓駕駛不服指揮，仍執意向前直行，經優勢警力一擁而上後，車輛才得以被攔停，警方也隨即將陳男拖下車。

不過，陳男遭壓制後，情緒依舊非常失控，更不斷高喊自己是「皇太子」，還叫嚷自己有權利操控五院、總統府，對於為何要駕車衝撞管制區？陳男並未表達明確訴求。

後續，警方對他進行酒測，數值為0毫克，但他是無照駕駛，又不服警員指揮，警方遂依《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第4款，以及第60條第2項2第1款開單告發，並移置保管陳男車輛。此外，陳男在警員依法執行職務時，拒不配合，還嘗試硬闖管制區，警方遂依《社會秩序維護法》第85條第1項函請台北地院簡易庭裁罰。

不良行為，請勿模仿！

