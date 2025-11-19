駕車衝吐瓦魯迎賓管制站！男遭強押下車高喊「我是皇太子」 警再逮他無照

北市一名62歲的陳姓男子18日上午試圖衝進總統府前的吐瓦魯迎賓管制站內。（圖／翻攝畫面）

北市政府警察局中正第一分局11月18日於總統府前執行迎賓活動安全維護，未料在貴陽街口與重慶南路的管制點時，一名62歲的陳姓男子見警方管制竟未停下，反而不斷向前，高喊自己是「皇太子」、「有權力可以過去」等語，遭大批警力火速攔下，依道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款及第60條第2項2第1款告發，並移置保管該車輛，另依《社會秩序維護法》妨害公務函送台北地法簡易庭偵辦。

據了解，62歲的陳姓男子18日上午駕駛黑色轎車，行經貴陽街口與重慶南路的管制點時，正好警方因總統府迎賓活動進行道路管制，未料男子不但拒絕停下，繼續駕駛車輛往前，所幸第一時間即遭大批警力攔停，同時被警方強制帶下車，帶回派出所管束。而男子被帶走時，不但對警方出言不遜，還不斷高喊，「我是皇太子」、「我有權力可以過去」等語。

廣告 廣告

警方後續也對陳男進行酒測，初步並未發現有酒駕情事，但警方也因此發現其為無照駕駛，陳男疑似因持有職業駕駛駕照，但卻依規定檢驗逾期導致駕照註銷，且不服員警指揮，除依道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款及第60條第2項2第1款告發，並移置保管該車輛。同時，針對陳男於警方執行勤務中有明顯不當之行動，警方也依社會秩序維護法第85條第1項函請台北地方法院簡易庭偵辦。

中正一分局呼籲，民眾行經管制路段時，應遵循員警指揮、減速慢行，避免發生事故。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝