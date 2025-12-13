駕車衝撞核三廠大門！恆春代會主席鞠躬道歉 判決出爐

恆春鎮代會主席趙記明駕車衝撞核三廠大門。(民眾提供)

恆春鎮核三廠今年3月6日發生火警，恆春鎮代會主席趙記明因不滿廠方未在火警當下即時通報，憤而開車衝撞核三廠大門，引發熱議。而趙記明雖出面道歉，仍被屏東地檢署依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑6月。

恆春鎮代會主席趙記明因不滿核三廠廠方未在火警當下即時通報，駕車前往廠區，並稱想要進入內部視察火災狀況，但廠方人員表示需按規定申請，趙記明不滿被拒，衝撞核三廠大門，導致毀損。在警員上前喝斥制止，並拔槍戒備時，趙記明卻叫囂警員，失控舉動讓他遭到屏東地檢署起訴。

廣告 廣告

檢方認為，趙記明身為恆春鎮代會主席，應透過正當法律程序及相關法定職權解決，其衝撞大門的方式為妨害員警執行公務，因此起訴請求法院從重量處有期徒刑8月以上。屏東縣地方法院審理後，以違反駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判趙記明有期徒刑6月，可易科罰金、上訴。

事發後，趙記明3度鞠躬道歉，並解釋是因核三廠火警資訊不明，為了向擔憂的恆春鄉親釋疑才一時情急，「是針對核三廠長期的傲慢態度，並非針對基層保警或設施」。他強調，經過這次教訓，對於自己莽撞行為深感懊悔，也認為遭判刑是應得的懲罰，未來在問政及監督工作上，絕對會更加謹言慎行。





更多《鏡新聞》報導

核三廠火警未通報？ 民代火爆開車撞大門

民代不滿核三廠火警沒疏散「開車撞大門」 台電還原時序表遺憾

屏東台電核三廠火警 黑煙狂竄！畫面曝光