駕馭AI成長與利率不確定性 平衡基金優勢盡顯

【記者柯安聰台北報導】近年來AI成為投資的主旋律，引領美股邁入多頭行情，但科技股在估值來到相對高檔後，近來波動加劇。與此同時，聯準會12月降息呼聲極高，帶動股債市齊揚，但聯準會利率政策走向仍待觀察，未來仍有不確定性。面對美國股、債市的投資機會與挑戰，平衡型基金藉由專業投資團隊打造攻守兼具的投資組合，追求股市成長契機的同時，也能降低波動風險。



駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，美股7巨頭和許多AI基礎設施的企業今年表現非常出色，不僅在營收成長方面獲得成功，這些企業也在內部運用AI技術，因此，這些公司的營運利潤率高於預期，因為它們能夠更快地降低成本，並且能夠利用相同的資源投資更多的項目。但這種趨勢也不斷擴大。若觀察過去幾季財報季中其他美國大型上市公司的表現，就會發現它們的獲利都超出預期，不僅營收成長強勁，營運槓桿也遠超預期。因此，證據顯示企業正在使用和利用AI，生產力獲得提升，有助於更快地實現獲利成長。



此外，無論是商用HVAC(暖氣、通風與空調)、電力供應，甚至是備用電源，都是建設AI資料中心必需的項目，提供這些基礎設施的不僅是那些市值龐大的公司，還有那些早期採用AI技術並擁有足夠資本支出和研發預算來進行轉型升級的公司。許多工業基礎設施也正在幫助建立AI相關的實體資產。



Buckley指出，雖然AI有許多令人興奮的長期成長趨勢，但在某些領域，這些趨勢也已經反映在估值上。因此，投資團隊需要確保企業從投入這項轉型的所有基礎設施資金中獲得投資回報，確認企業能夠透過推出的應用程式實現收入變現。同時也需要繼續關注企業的營運槓桿，從而證明這些投資的合理性。需要關注的第二個面向是消費，目前有許多相互矛盾的數據，且AI也會隨著時間的推移對消費者產生影響。因此，我們需要觀察那些利用AI提高效率的公司是否將效率提升用於進一步投資，以加速收入成長，還是僅僅為了節省成本而裁員。如果在不提高薪資水準的情況下持續裁員，會對消費產生負面影響。幸運的是，目前美國的稅收政策在2025年確實為企業帶來一些好處，但多數消費的利多將在2026年顯現，這也有助於未來的發展。



野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國的股、債表現均符合牛市型態，展望2026年，投資人正迎來一個對關稅通膨容忍度稍微提高，同時也會降息的聯準會，除了股市有望持續上漲外，債券市場亦有利多可期。降息有利於以品質成長特性聞名於世的美國股市，尤其是利率敏感且處於高速成長階段的AI主題。以「股6債4」為主的美國平衡型基金，在幫助投資人衝刺AI所帶來的獲利機會時，也能有效地降低美股波動對於資產的影響。根據歷史經驗，持有一籃子美國高信用評級債券的投資組合，對美國股票的風險分散效果絕佳，近10年以來一籃子美國高信用評級債券(彭博美國綜合債券指數)與美股(標普500指數)的相關係數僅0.19，還低於美國投資級公司債的0.38，是對沖美股風險的好選擇。（自立電子報2025/12/5）