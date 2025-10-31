駕駛不慎擦撞消防設備 嚇！ 停車變洗「泡泡浴」

台北市 / 綜合報導

停車場的車，怎麼都洗洗了泡泡浴呢，這是昨(30)日晚間6點多，一名駕駛把車停到台北市松山區的民有停車場，疑似沒有抓好距離，撞壞消防設備，導致大量的水跟泡沫湧出，至少20輛車子遭到波及。對此停管處表示，將跟駕駛協調賠償事宜，也會讓消防設備標誌更明顯。

停車場內警報大響，地板上還滿是泡泡水，一台車一台車慢慢涉水而過，讓車主好傻眼，前一天工作人員清了四個多小時，記者實際回到現場，大多已經整理乾淨，不過地板上還是有不少小積水，一旁還有電風扇奮力吹啊吹。

目擊民眾鍾小姐說：「一出那個電梯的時候，看到就是整個地放都是泡沫，然後有一台車停在那個好像是柱子前面，不小心撞到了某一個消防設備。」

事發在30日晚上6點多，台北市松山區民權東路三段上的，民有市場停車場，這個停車場B1到B3總共有334個車位，而當時有駕駛到B2停車，疑似沒有抓好距離，擦撞到一旁的消防設備，大量的水跟泡沫噴出淹沒車道，初估20台車遭波及。

台北市停管處管理及職安科科長楊遠明說：「第一時間我們的那個管理員，會去把那個開關關掉，這個部份我們會去備案，然後後續清理完會再跟車主這邊做賠償，就是再跟車主這邊做那個協調。」

這些車被大洗泡泡浴，車主也要有維修的心理準備。中古車商小彥說：「其實消防泡沫跟我們一般洗車用的泡沫成分真的差滿多，通常是建議馬上洗掉，要不然停留的時間稍久一點，它可能就會咬進漆裡面，到時候就不是洗車能解決的事情。」駕駛一時不慎，恐怕後續還得付上不小賠償金，停管處也表示會再加強標誌，避免同樣的事情再次發生。

