駕駛不滿疑被逼車、讓道 持棒球棍猛K後方車輛後照鏡

桃園市中正路上發生一起驚人的行車糾紛事件，30歲曾姓男子因不滿54歲王姓駕駛從路邊切入車道的行為，竟在停等紅燈時拿出鋁製球棒猛砸對方車輛後照鏡。事發於桃園中正路及復興路附近，曾男認為自己已按喇叭提醒但對方仍靠近，因而氣憤不已，當場做出過激行為。王姓駕駛則喊冤表示只是停車放小孩後準備切回車道，並無惡意逼車。警方已依恐嚇及毀損罪將曾男移送偵辦。

男子不滿疑遭惡意逼車，竟持球棍狂毆後方車輛的後照鏡。（圖／TVBS）

當天在桃園中正路上，車輛正依序停等紅燈時，前方一輛白色小客車的駕駛突然下車，打開後車箱拿出球棒，走向後方黑色小客車，開始朝左側後照鏡不斷毆打，同時對車內駕駛叫囂，黑車駕駛嚇得立即報警求助。事件調查顯示，當時30歲曾姓男子駕駛白色小客車停等紅燈，而54歲王姓駕駛的黑色小客車原本停靠路邊，準備切回車道。曾男擔心可能發生碰撞，於是按喇叭提醒，但王姓駕駛仍持續靠近。曾男認為遭到惡意逼車，一時氣憤，竟在停等紅燈時從後車廂拿出平時練球用的鋁製球棒，朝黑車後照鏡猛力砸擊。

王姓駕駛解釋，他當時停車在路邊是為了讓小孩下車，看到曾男的車輛停在那裡沒有動，便打了方向燈準備切回車道，沒想到對方認為被擋住而大發雷霆。然而曾姓駕駛則堅稱王男硬是強迫他停下來，並惡意逼他切入車道。武陵所副所長王育晟表示，警方已當場查扣球棒等物品，並將砸車男子依恐嚇及毀損罪移請偵辦。該路段接近火車站，周邊有不少百貨、購物中心，原本車流就相當繁忙，加上適逢聖誕節，人潮更是洶湧。這場行車糾紛不僅造成當事人的財物損失與心理恐懼，更導致交通嚴重回堵，影響用路人的行程。

