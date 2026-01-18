駕駛人注意！上路別做「1事」 車輛恐變廢鐵

偽造或違規使用號牌最高罰鍰7萬2千元，車輛恐遭沒入。（示意圖／翻攝自pexels）





臺北市交通事件裁決所提醒，車輛號牌的型式、顏色與編號均由交通部統一規範，號牌本身是行車的合法憑證，必須向公路監理機關申請登記取得，凡非依法核發的號牌，一律屬於無效憑證，切勿心存僥倖使用。

裁決所指出，新修正的《道路交通管理處罰條例》第12條已於114年9月30日上路，針對違規使用牌照的處罰大幅加重。一般違規使用號牌，最高罰鍰已由原本的新臺幣1萬800元，提高至3萬6,000元，並可當場移置保管車輛，且新增連帶處罰駕駛人的規定。若涉及使用偽造、變造或冒領車牌，將加倍裁罰汽車所有人7萬2,000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

此外，若偽造的是「他車」號牌，或肇事致人傷亡，甚至在10年內累犯者，車輛將直接遭沒入。裁決所也分享案例指出，114年11月曾有駕駛因使用偽造他車號牌遭舉發，不僅面臨高額罰鍰，車輛也被沒入，粗估金錢損失高達40多萬元，還可能觸犯刑法偽造文書相關罪責，後果相當嚴重。

臺北市交通事件裁決所呼籲，民眾切勿購買或使用偽造號牌，以免同時觸犯行政罰與刑事責任，造成難以挽回的損失，提醒駕駛人務必依法申領並使用合法號牌，確保自身權益與交通安全。

