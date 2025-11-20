駕駛人注意！毒品唾液快篩今上路 拒測「開罰金額曝」：秒噴半年月薪

社會中心／李紹宏報導

為強力遏止「毒駕」行為對公共安全的威脅，警政署祭出鐵腕新策略！自今（20）日起，全國各警察機關正式啟動「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，未來駕駛人一旦被查獲毒駕，將面臨高額罰鍰、車輛保管，以及嚴厲的吊扣甚至吊銷駕照處分。此外，如果駕駛人拒測，最高會開罰18萬元，這筆金額相當於一個領取最低月薪的勞工，超過6個月的薪水。

警政署宣布今（20）日起，全國各警察機關正式啟動「毒品唾液快篩試劑檢測」執法。（示意圖／內政部警政署刑事警察局提供）

警政署指出，為配合這項新式執法策略，已會同交通部增訂《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第19條之4，相關條文已於昨（19）日正式公告施行。警政署並已頒布「毒品唾液快篩執法」作業程序，全國警力今日起同步展開執法。

毒品唾液快篩如何操作？

為確保執法過程的嚴謹性與公正性，新制特別規範了警察執行毒品唾液快篩的標準程序：

1.全程連續錄影： 執法人員在檢測過程中需全程連續錄影，作為後續執法的佐證。

2.告知與確認： 檢測完成後，員警須立即告知駕駛人檢測結果，並要求其在執法紀錄表上簽名確認。若駕駛人拒絕簽名，員警需明確記明理由。

一旦檢測結果顯示駕駛人有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或類似管制藥品的情形，將立即依《道路交通管理處罰條例》相關條款舉發。

駕駛拒檢測、累犯多次 怎麼罰？

根據新規定，未來駕駛人若經毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，將依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，處新臺幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰，並一律當場移置保管車輛，吊扣駕照1至2年。若駕駛人拒絕接受檢測，則將恐面臨最高18萬元罰鍰，當場移置保管車輛，並吊銷駕照。

警政署還說，針對10年內第二次違規者，罰鍰將直接翻倍提高至新臺幣36萬元；若違規達到第三次（含）以上，則在原基礎上每次加罰新臺幣18萬元，並可公布姓名、照片及違法事實，吊扣車牌2年。此外，警方後續仍將依據《刑法》及《刑事訴訟法》，採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪的刑事責任。

警政署強調，毒品唾液快篩上路執法，目的就是全力打擊毒駕危害，民眾切勿心存僥倖，以免鑄下大錯，害人害己。警方同時籲請駕駛人務必配合執法，以維護自身與他人的安全，避免遭受法律重罰。

