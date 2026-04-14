駕駛人注意！LINE群組「揪客」代價大…新竹男「1違規」秒收10萬罰單

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記者羅欣怡／新竹報導

新竹市監理站近期與警方展開強力掃蕩，日前於新竹轉運站當場攔獲一輛違規私家車，車內外籍乘客坦承合意支付250元車資。這名駕駛不僅沒賺到幾百塊，還因違反《公路法》、《汽車運輸業管理規則》吞下高達10萬元的巨額罰單，連駕照和車牌都要被吊扣4個月，下場相當淒慘。

新竹市監理站指出，許多移工因資訊管道受限，常透過LINE群組加入不明的「私家車叫車群」，卻不知這背後隱藏巨大風險。黃友川站長直言，白牌車不僅沒有投保乘客險，駕駛身分更是不明，甚至可能拿著註銷車牌上路。一旦發生車禍或交通糾紛，乘客根本求償無門，安全毫無保障。

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新竹市監理站發現，近期白牌車透過LINE群組，向外籍移工招攬生意。（圖／新竹市監理站提供）

針對外籍朋友，監理站也特別祭出「不叫、不搭、不推薦」三不口訣，強調唯有具備職業駕照、定期檢驗且投保足額保險的合法計程車，才是安心首選。監理站強調，未來將持續會同警方在各大轉運站、檢舉熱點進行不定點突擊檢查，絕對不讓違法白牌車有機可乘，全力守護民眾與移工的交通安全。

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