駕駛人福音！台61線彰化段終於有休息站 明年2月迎客

彰化縣立委陳秀寳向交通部公路總局爭取在台61線彰化段設置休息站，經公路總局評估後，已同意在台61線彰化鹿港段設置休息站，最快可在明年2月開張迎客。（立委陳秀寳提供）

台61線西部濱海快速公路有新豐、大安及口湖等3處休息站，彰化縣立委陳秀寳向交通部公路總局爭取在彰化段設置休息站，經公路總局評估後，已同意在台61線彰化鹿港段設置休息站，在工程已發包下，最快可在明年2月開張迎客。

「休息是為了走更長遠的路！」立委陳秀寳指出，為了保障駕駛人的行車安全，避免長時間疲勞駕駛，長途的道路上皆有設置服務區或休息站供駕駛人休息，然而不論是國道 1號、國道3號還是台61線等都有行經彰化，但是彰化這個位處中部的中繼站，卻無設置任何休息站。

陳秀寳表示，國道系統行經彰化縣連1個服務區或休息站都沒有，反觀台南，有高達4個服務區及1個休息站，她時常聽到用路人在反應，國道系統在彰化路段留給用路人的，可能只剩塞車的印象，因此這幾年來她一直向公路總局爭取在台61線彰化段設置休息站，供用路人稍作休息及停留，同時讓在地觀光及產業有推廣的機會。

原本陳秀寳請公路局評估在台61線彰化線西段設置休息站，然公路局與廠商開會後，無廠商有意願經營，多方評估後，建議將設置點為改為鹿港，後續由公路局順利完成公開招標，未來該休息站的設置點在台61線179公里處，預計2027年2月開幕。

公路局表示，台61線沿線已有新竹新豐、台中大安及雲林口湖等3處休息站，彰化鹿港段的休息站也將在明年開張迎客，相較於國道1號等高速公路系統服務區的寬敞休息站，台61線的休息站規模較小，都建在台61線高架橋下，小歸小，各項功能都有，絕對可滿足用路人停車、休息、飲食及購物等需求。

