駕駛人請注意 汽車黏貼隔熱紙新規定228上路

新竹區監理所籲請駕駛人注意，汽車黏貼隔熱紙新規定將於二月廿八日上路，民眾可上監理站網站瞭解新規定。（新竹區監理所提供）

記者彭新茹／新竹報導

交通部已修正道路交通安全規定，自二月廿八日起第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率百分之七十以上、前側窗可見光透過率百分之四十以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋百分之七十以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為百分之四十以上。

新竹區監理所表示，合格隔熱紙產品會有合格標識，該標識有二種方式，一種是業者自行烙印(相關烙印樣式可參考財團法人車輛安全審驗中心之「車輛安全資訊網」合格產品專區；另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。業者自行烙印的合格標識，其格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處（從車內方向往外看，副駕駛座側），黏貼張數以廠牌、型號、黏貼一張為原則。

新竹區監理所說，汽車隔熱紙法制化管理係以提升道路交通安全為核心理念，兼顧行車安全、車內隱私和隔熱效果，呼籲各車輛車主如有黏貼隔熱紙的需求時，要選用黏貼符合標準規定的隔熱紙，提升駕駛人在駕駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，一起打造更安全的行車環境，共同維護提升國內道路交通安全環境。

新竹區監理所表示，民眾若有黏貼隔熱紙需求，或是車輛銷售商、隔熱紙安裝商幫車主貼隔熱紙，可至「監理服務網」-「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區查詢選用合適的產品型號。