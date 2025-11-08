駕駛低頭看導航華中橋自撞翻覆 4男2女輕重傷
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市華中橋今日凌晨發生七人座休閒車自撞分隔島翻覆事件，車內4男2女分受輕重傷送醫。警方初步調查，疑為29歲孫駕駛，因路況不熟，低頭看導航，以致車輛偏離路線肇禍，並無酒駕。至於確實肇禍因警方將再作進一步釐清。
警方表示，今(8)日凌晨1時許，孫姓男子駕駛七人座休旅車由新北市往北市方行駛時，當行經華中橋，車輛莫名偏離道路，自撞分隔島後翻覆。
北市警消獲報後趕抵現場，發現車上4男2女分別受到骨折及割傷等傷勢，隨即被送往台大及雙和等醫院救治，所幸經並無生命危險。
警方對孫男進行酒測，數值為0毫克，車上亦未發現違禁品，警方現場詢問中，疑因孫男低頭查看手機導航系統，未注意車前狀況肇禍。
警方隨後通知清潔隊及全吊式拖吊車到場處理，迅速排除事故現場。至確實肇禍原因仍待作進一步調查。
