駕駛別忘了！2連假前先預排車輛定檢與保養

[NOWnews今日新聞] 115年春節連續假期長達9天，緊接著是為期3天的228和平紀念日連假，高雄區監理所對此表示，轄區71家代檢廠(包含高雄市、屏東縣、臺東縣及澎湖縣)將不受理車輛檢驗服務，為避免車輛逾期檢驗，請車輛定檢日將屆(行照指定檢驗日前後1個月內；出廠逾10年之營業大客車、高壓罐槽車，應於指定檢驗日前1個月)之車主，預先安排汽車定期檢驗以免受罰。同時提醒車主平日應做好車輛保養工作，以確保行車平安。

高雄區監理所所長馮靜滿特別提醒車主，可透過轄管代檢廠登記申辦蒐集車主手機號碼及電郵，以電子通訊方式通知車主各項監理服務訊息，作為傳達各項監理資訊之管道，例如通知車主辦理車輛定期檢驗，或提醒忘記繳納汽燃費之車主應繳款等訊息。

馮靜滿建議民眾多利用車輛代檢服務，相關資訊可於監理服務網站查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。並強調春節連假期間親友餐敘後務必遵守酒後不開車，以維行車安全。也請盡早安排愛車定期檢驗，以免連假結束後因受檢車輛過多大排長龍，耗費寶貴時間。

